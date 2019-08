Il ritorno di He-Man in Masters of the Universe: Revelation

Netflix realizzerà Masters of the Universe: Revelation, una nuova serie animata su He-Man e i Masters, in cui Kevin Smith ricoprirà il ruolo di showrunner.

Grandi notizie per gli appassionati di He-Man e i Masters Of the Universe, nella giornata di ieri Netflix ha annunciato a sorpresa Masters of the Universe: Revelation, una nuova serie animata dedicata ad He-Man.

L’annuncio è avvenuto durante una conferenza tenutasi all’annuale Power-Con di Anaheim, la convention dedicata a He-Man e She-Ra, a cui era presente anche Kevin Smith. A motivare la presenza inaspettata del regista durante la convention è stato l’annuncio del suo coinvolgimento nella lavorazione della serie. L’autore di film di culto come Clerks e Dogma, nonché personalità autorevole all’interno del mondo geek, ricoprirà infatti il ruolo di showrunner.

Masters of the Universe: Revelation sarà uno show di animazione in stile anime che porterà avanti la trama della serie Filmation anni ‘80, riprendendo la narrazione da dove era stata interrotta. He-Man and the Masters of the Universe andò in onda, negli Stati Uniti, tra il 1983 e il 1984 (in Italia a partire dal 1984) con due stagioni da 65 episodi l’una (130 episodi in totale), tuttavia la serie non terminava con un finale, in quanto la maggior parte degli episodi erano storie autoconclusive.

L’obiettivo di Smith per Masters of the Universe: Revelation sarà quello di creare una nuova serie dedicata ai Masters che possa soddisfare i fan di questo franchise, regalando loro “La storia dei Masters che da bambini avrebbero sempre voluto vedere” riportando alla luce alcuni tra i personaggi classici più amati e concentrandosi su tutti gli aspetti irrisolti della serie classica, tra cui la resa dei conti finale tra He-Man e Skeletor.

La nuova serie sarà animata da Powerhouse Animation, già impegnata con Netflix con la serie animata Castlevania e vedrà Kevin Smith anche nel ruolo di produttore esecutivo.

Contrariamente a quanto accaduto con She-Ra e le Principesse del Potere, di cui i diritti sono stati acquisiti da Dreamworks Animation, Masters of the Universe: Revelation sarà prodotta direttamente da Mattel Television.

Al momento non è stata comunicata alcuna data, tuttavia in un’intervista rilasciata da Smith al canale Youtube Pixel Dan (guardala qui), il regista ha annunciato che il 2020 sarà l’anno dei Masters.