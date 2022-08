Netflix ha diffuso in rete il full trailer di Cobra Kai 5, nuova stagione della serie che ha riportato sul piccolo schermo i mitici personaggi dell’iconico franchise Karatake Kid, rendendo felici nostalgici e neofiti al tempo stesso. Dal ritorno di Kreese all’espansione del Cobra Kai con Terry Silver fino ad arrivare a nuovi, intensi combattimenti, la quinta stagione promette scintille.

Il trailer di Cobra Kai 5

La quinta stagione riprenderà esattamente da dove era finita la quarta. Terry Silver (Thomas Ian Griffith) prende il comando del Cobra Kai e cerca di espandere il proprio dominio in tutto il territorio mentre Johnny Lawrence (William Zabka) è alla ricerca di Miguel (Xolo Maridueña). Nel trailer vediamo anche il perfido John Kreese (Martin Kove) intento a combattere con alcuni detenuti in prigione. La battaglia per conquistare il torneo di All Valley sarà anche finita, ma la guerra è appena iniziata.

Ma non è tutto, perchè nella nuova stagione tornerà anche Mike Barnes (Sean Kanan), ben noto ai fan della saga come l’antagonista di Daniel LaRusso in Karate Kid III. Daniel sarà però impegnato assieme a Chozen (Yuji Okumoto) con l’intento di mettere fine al Cobra Kai una volta per tutte. Cobra Kai 5 arriverà su Netflix il 5 settembre.

Cobra Kai si svolge oltre 30 anni dopo gli eventi dell’All Valley Karate Tournament del 1984 con la continuazione dell’inevitabile conflitto tra Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka). La serie ha recentemente ottenuto quattro nomination agli Emmy Awards 2021, tra cui Miglior serie tv commedia, Miglior performance degli stunt, Miglior editing audio e Miglior mixaggio audio.

Al momento non ci sono conferme in merito a una possibile sesta stagione, ma dato il grande successo riscontrato in questi anni dalla serie un rinnovo appare altamente probabile. Josh Heald, uno dei produttori e showrunner di Cobra Kai, aveva così dichiarato in passato, stuzzicando l’interesse dei fan: “La stagione 5 è un’altra enorme stagione con un sacco di sapori nuovi e un sacco di cose che non avete ancora visto nello show. E non è la fine.”