Il ritorno in TV di Captain Tsubasa, Occhi di Gatto e Piccolo Lord

Captain Tsubasa, Occhi di Gatto e Piccolo Lord sono anime classici molto conosciuti anche qui da noi in Italia da moltissimi anni, e ora stanno per fare il loro ritorno sul piccolo schermo. In questo articolo vi parleremo brevemente delle opere rivelando anche quando saranno trasmessi e su quali emittenti televisive.

Captain Tsubasa

Captain Tsubasa è uno degli spōkon più conosciuti in Italia. Il manga di Yōichi Takahashi è stato pubblicato dal 1981 al 1988 e da questo sono state tratte diverse serie di animazione, fra cui quello in questione, il più recente, che è andato in onda in Prima TV su Italia 1 dal 23 dicembre 2019 al 23 febbraio 2020.

“Il giovanissimo Tsubasa sogna di vincere il Campionato mondiale di calcio. Trasferitosi per l’ultimo anno delle elementari nella prefettura di Shizuoka, decide di iscriversi alla scuola pubblica della città di Nankatsu anziché alla privata Shutetsu. L’incontro con il fenomenale portiere Genzo Wakabayashi, darà il calcio d’inizio alla sua avventura per diventare il miglior giocatore al mondo“.

I nuovi episodi di Captain Tsubasa arriveranno sempre su Italia dall’8 giugno 2021 alle ore 13:45, prima dei Simpson, dal lunedì al venerdì.

Occhi di Gatto

Il manga di Occhi di Gatto è stato pubblicato per la prima volta in Giappone dal 1981 al 1985 ed è scritto e illustrato da Tsukasa Hōjō. L’anime andò in onda dal 1983 al 1985.

“La giovane Sheila gestisce il caffe Occhi di gatto con le sorelle Kelly e Tati. Il bar e una copertura: le sorelle sono, infatti, una celebre banda dedita al furto di opere d’arte, anch’essa chiamata Occhi di Gatto, che cosi firma i biglietti da visita lasciati sulla scena dei furti. Rubano esclusivamente opere d’arte appartenute a Michael Heinz, famoso artista degli anni ’40, che è il loro amato padre scomparso. Sperano di ricostruirne la collezione, che era stata loro sottratta dai nazisti, e individuare sufficienti indizi per poterlo ritrovare. L’investigatore incaricato delle indagini per la loro cattura, Matthew Hisman, e anche il fidanzato di Sheila e non sospetta minimamente delle tre sorelle…“.

Occhi di Gatto tornerà su Italia 1 dal 12 giugno e verranno trasmessi 2 episodi ogni sabato mattina alle 8:50.

Piccolo Lord

Concludiamo con Piccolo Lord, anime trasmesso per la prima volta in Giappone nel 1988 basato sul romanzo omonimo di Frances H. Burnett, del 1885.

“La vita di Cedric trascorre spensierata a New York grazie all’amore della mamma e degli amici che si è conquistato con il suo carattere aperto e gentile. Quando però il nonno paterno – un burbero conte che lui non ha mai conosciuto – lo convoca in Inghilterra per dargli un’educazione da aristocratico, Cedric deve affrontare un’impresa per niente facile: separarsi dalle persone più care e, soprattutto, sciogliere il cuore indurito del nonno“.

Piccolo Lord sarà nuovamente trasmesso su Italia 1 dall’8 giugno alle 7:20 ogni giorno dal lunedì al venerdì.

