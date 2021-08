Il romanziere Walter Mosley debutta nella Marvel con The Thing

Il 2021 segna il 60° anniversario dell’Universo Marvel, iniziato con Fantastic Four #1 del 1961, e la casa editrice sta celebrando l’evento dando al cuore e all’anima dei Fantastici Quattro, Ben Grimm, la sua serie limitata di cinque numeri intitolata, ovviamente, The Thing e scritta dall’acclamato romanziere Walter Mosley, al suo debutto nei fumetti.

The Thing costruirà una sorta di tour degli amici, dei nemici e delle avventure di Ben Grimm mentre si imbarca in un’odissea cosmica che di solito intraprende solo con Reed, Sue e Johnny al suo fianco. Ma a differenza dello stesso Ben, Mosley non sarà solo nel suo viaggio nei fumetti, poiché avrà l’artista veterano Tom Reilly che presterà il suo stile visivo distintivo e unico alla storia. The Thing #1 sarà in vendita il 3 novembre prossimo.

Uno dei primissimi personaggi di successo della Marvel, Ben Grimm è diventato una specie di mascotte per l’editore negli anni ’60 e ’70, con il suo titolo da solista e un ruolo da protagonista a lungo termine in Marvel Two-in-One. La Cosa (The Thing), è un personaggio creato originariamente da Stan Lee e Jack Kirby nel 1961 che faceva parte del gruppo dei Fantastici Quattro, ma ora è membro anche dei Guardiani della Galassia. Inizialmente il suo creatore grafico, ovvero il visionario Kirby, si è ispirò ai tratti di Michael Conrad per disegnare il nuovo personaggio.

Chi è Walter Mosley?

Per quanto riguarda, invece, Walter Mosley, si tratta di un prolifico autore noto per i suoi romanzi polizieschi, storie di fantascienza e persino per i suoi lavori erotici e storici. Il personaggio più popolare dello scrittore è il detective storico Easy Rawlins, che risolve i misteri nel quartiere Watts di Los Angeles. Nel 2020, Mosley è diventato il primo uomo di colore a ricevere la National Book Foundation Medal for Distinguished Contribution to American Letters. Due dei suoi romanzi hanno avuto una versione cinematografica o un adattamento televisivo: dal primo che ha pubblicato, Il diavolo in blu è stato tratto l’omonimo film con Denzel Washington girato nel 1995.