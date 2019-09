Il romanzo cult di Palahniuk, Invisible Monsters, diventa una serie TV

Invisible Monsters, il romanzo cult dello scrittore e giornalista Palahniuk, diventerà presto una serie TV per Fabrik Entertainment.

Chuck Palahniuk è certamente uno degli autori contemporanei più discussi, per le sue storie estreme e per i personaggi da lui creati che vanno oltre ogni ragionevole convenzione sociale. Uno dei romanzi più controversi dello scrittore e giornalista statunitense è sicuramente Invisible Monsters che presto diventerà una serie TV prodotta da Fabrik Entertainment

Invisible Monsters è un libro uscito quasi venti anni fa, nel 2000 e nella sua atroce crudezza ci mostra la vita distrutta e ricostruita di Shannon, una bellissima modella che ha tutto quello che una persona possa mai desiderare, successo e amore. Improvvisamente la vita della ragazza sarà brutalmente sconvolta dopo un’incidente che la lascerà deturpata in viso e incapace di parlare, diventando così un vero e proprio mostro invisibile, come il titolo del romanzo, finché non arriverà qualcuno a salvarla.

La materia narrativa per una serie tv di tutto rispetto c’è sicuramente, e vedremo se lo stesso Palahniuk sarà poi coinvolto nel progetto di trasposizione del romanzo. Questa non è la prima volta che un’opera del celebre scrittore americano ispira a sua volta un’opera cinematografica. Lo stretto connubio di Palahniuk con il cinema inizia proprio nel 1999 con la trasposizione cinematografica di Fight Club, divenuto sia romanzo sia film di culto per due intere generazioni!

A confermare la notizia che la serie TV tratta dal romanzo Invisible Monsters si farà, sono stati i due produttori di Fabrik Entertainment Henrik Bastin e Melissa Aouate che hanno dichiarato: “Siamo deliziati all’idea di portare in vita un romanzo che ha emozionato i lettori e costruito un seguito devoto a livello globale nel corso degli ultimi due decenni“.