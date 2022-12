Dopo la loro recente avventura natalizia con la Special Presentation Guardians of the Galaxy Holyday Special, disponibile su Disney+, i Guardiani della Galassia sono ora attesi con il terzo capitolo delle loro avventure al cinema con Guardians of the Galaxy 3, in cui assisteremo all’addio di James Gunn alla gestione della scapestrata squadra di eroi galattici. Il recente trailer ha reso chiaro come il tenore narrativo delle avventure dei Guardiani sarà più coinvolgente, ma tra le tante curiosità che avvolgono il futuro capitolo del Marvel Cinematic Universe spicca il ruolo di Adam Warlock in Guardians of the Galaxy 3.

Quale sarà il ruolo del potente Adam Warlock in Guardians of the Galaxy 3?

All’interno del Marvel Cinematic Universe, Adam Warlock compariva in fase embrionale nella scena post-credit di Guardians of the Galaxy 2, dove veniva creato da Ayesha, appositamente per distruggere la squadra guidata da Star-Lord, rea di averla ingannata. Quando emerso dal trailer del nuovo film sui Guardiani lascia intendere che il Gladiatore Dorato interpretato da Bill Poulter potrebbe essere quindi, almeno in una prima fase, un avversario dei Guardiani della Galassia, aspetto su cui James Gunn ha dato recentemente un’opinione durante un’intervista con Entertainment Weekly:

Questo eroe sarà spinto al limite, sarà un’intrigante contrapposizione rispetto allo stato attuale del franchise

Adam Warlock, contrariamente alle ultime new entry del Marvel Cinematic Universe, è una figura decisamente complessa, se andiamo a ricercare le sue origini nella dimensione fumettistica della Casa delle Idee. Al momento della sua apparizione nel franchise cinematografico, i lettori dei comics Marvel avevano subito sperato di vederlo coinvolto nella saga delle Gemme dell’Infinito, considerato il suo ruolo centrale all’interno della versione a fumetti, ma la sua essenza sembra esser stata motivata da quanto vedremo nel futuro film di James Gunn.

Per quanto si possa partire da un iniziale contrasto con Star-Lord e compagni, in Guardian of the Galaxy 3 Adam Warlock non dovrebbe essere limitato a questo ruolo di contrapposizione, considerata la presenza di un villain già confermato come l’Alto Evoluzionario.

L’offerta di Disney+