Si può fare beneficenza con un librogame? Certamente sì e a rendere ancora più speciale un’iniziativa già nobile di per sé sarà l’occasione in cui l’operazione di charity sarà lanciata: Lucca Comics and Games 2022. Durante la fiera, la cui partenza è davvero dietro l’angolo, verrà presentato Il Segreto della Torre di “Nerds for Charity”.

Il Segreto della Torre: Nerds for Charity a Lucca Comics & Games 2022

Il Segreto della Torre sarà un librogame unico nel suo genere, in quanto libro gioco ambientato proprio durante Lucca Comics & Games. Il libro è stato concepito in seguito a eventi poco felici, come strumento che in grado di reagire a quanto avvenuto e al contempo mostrare la generosità e l’altruismo del mondo ludico.

Il librogame si propone l’obiettivo di sostenere interamente con i suoi ricavi l’IRCCS di Candiolo, un centro oncologico d’Eccellenza. Si tratta del primo Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico del Piemonte riconosciuto dal Ministero della Sanità ed è un centro specializzato nel trattamento delle patologie oncologiche, punto di riferimento sia in ambito nazionale che internazionale.

A rispondere a questo accorato appello diverse personalità del mondo del gioco, che con entusiasmo hanno voluto prestarsi alla creazione di questo volume. Tra le persone coinvolte

Mauro Longo, autore di lungo corso di librogame e che ha scritto Il Segreto della Torre, Emanuele Manfredi, illustratore di alcune delle più belle immagini a tema tolkieniano che ha illustato il volume, Dario Leccacorvi di Edizioni Aristea, autore ed editore di librogame e che ha curato l’impaginazione e l’editing del volume. In ultimo Il Segreto della Torre ha visto anche la collaborazione della crew di Lucca Comics & Games, che da subito ha abbracciato con entusiasmo e slancio questo progetto.

Il Segreto della Torre: il librogame

Il Segreto della Torre sarà un volume da 80 pagine e 106 paragrafi, con illustrazioni in bianco e nero e racconterà di Lazzaro de’ Magrini, esponente di punta di una ricca famiglia lucchese di commercianti e usurai odiata da tutti, il quale contrae un debito impossibile da ripagare. L’entità del debito era talmente grande che anche da morto continuerà a perseguitare chi non salda i propri debiti strangolandolo con le proprie mani, diventando così Lo Strozzatore. Ma cosa succederà se questo spirito dannato decidesse di apparire durante lo strano e folle Festival che ogni anno invade le strade di Lucca?