A oltre vent’anni di distanza dall’uscita nelle sale, Il Gladiatore si prepara a tornare sul grande schermo. Il sequel del film che ha segnato la storia del cinema, portandosi a casa cinque premi Oscar, sarà diretto ancora una volta da Ridley Scott ma non vedrà la presenza di Russel Crowe, interprete dell’iconico Massimo Decimo Meridio. Ecco quando uscirà al cinema.

Il sequel de Il Gladiatore uscirà nel 2024

Paramount Pictures ha annunciato che Il Gladiatore 2 arriverà nelle sale il 22 novembre 2024. I casting per il ruolo da protagonista non si sono ancora conclusi, ma secondo le ultime indiscrezioni potrebbe essere il giovanissimo Paul Mescal il fronturrner per la scelta finale. L’attore dovrebbe vestire i panni di Lucio Vero, figlio di Lucilla (Connie Nielsen) e nipote di Commodo (Joaquin Phoenix). Nel film con Russell Crowe il personaggio di Lucio era soltanto un bambino che nel finale rimane colpito dal coraggio e dalla storia di Massimo Decimo Meridio. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sulla trama, ma stando alle dichiarazioni del produttore Walter F. Parkes il sequel dovrebbe essere ambientato 25 anni dopo gli eventi narrati nel primo film.

Alla sua uscita Il Gladiatore incassò 460 milioni di dollari al box-office, vincendo poi cinque premi Oscar tra cui miglior film, e diventando il progetto che ha lanciato Russel Crowe nella stratosfera hollywoodiana. Della sceneggiatura del sequel si occuperà David Scarpa, che lavorerà assieme a Ridley Scott sul biopic incentrato su Napoleone Bonaparte. Nel nuovo film de Il Gladiatore non ci sarà spazio per il Massimo Decimo Meridio di Russell Crowe dato il finale del primo in cui crolla a terra dopo aver messo fuori gioco l’imperatore.