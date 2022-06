Non abbiamo ancora un titolo ufficiale per il sequel di Ghostbusters: Legacy, ma Sony Pictures ha già confermato la data di uscita della pellicola nelle sale statunitensi: il 20 dicembre 2023. Non manca poi molto se pensiamo che nel mezzo ci aspettano film come Thor: Love and Thunder e Avatar 2, tra gli altri. Il sequel di Ghostbusters: Legacy è stato annunciato lo scorso aprile: una scelta che non sorprende affatto visto il successo di pubblico ottenuto nel 2021 dal terzo film live-action sugli acchiappafantasmi (ricordiamo che la pellicola al femminile di Paul Feig del 2016 era del tutto slegata dall’originale). In sostanza, parliamo di un incasso al botteghino di oltre 200 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il sequel di Ghostbusters: Legacy

Nell’ultima produzione due generazioni si incontrano: i Ghostbusters veterani (Bill Murray, Dan Aykroyd ed Ernie Hudson) e i nuovi arrivati si sono uniti per acchiappare i fantasmi sotto la regia di Jason Reitman, figlio del regista dei primi due film, Ivan Reitman.

I protagonisti nel poster ufficiale di Ghostbusters: Legacy

Jason tornerà a dirigere il cast di attori nel sequel, mentre Gil Kenan sarà presente ancora una volta in veste di sceneggiatore, dopo Ghostbusters: Legacy. Stando a quanto si legge su cbr.com, il nuovo film riporterà i protagonisti alle radici newyorkesi della saga, tanto che lo stesso Reitman aveva scherzato sul fatto che il nome provvisorio del progetto fosse Firehouse, portando così i fan a immaginare un sequel ambientato nell’iconica base del gruppo di Ghostbusters originale; un pensiero che in seguito è stato confermato da Sony Pictures. Queste le parole del regista:

L’ultima volta che abbiamo visto la Ecto-1 stava tornando a Manhattan: la casa dei Ghostbusters. Ecco dove inizia la nostra storia.

Non sono emersi ulteriori dettagli sulla trama e il filo conduttore del sequel di Ghostbusters: Legacy, anche se Jason Reitman pensa a un possibile ritorno di uno dei cattivi più importanti della serie di film: Vigo il Carpatico. Il personaggio, lo ricordiamo, ha debuttato sul grande schermo come l’antagonista di Ghostbusters II, ed è poi comparso anche nelle serie animate Ghostbusters: The Video Games e The Real Ghostbusters. Di questa possibilità – il ritorno del villain – il regista ne aveva parlato lo scorso novembre 2021 durante un’intervista rilasciata al podcast Happy Sad Confused:

Ci sarà tempo e modo di assistere a un eventuale ritorno di Vigo il Carpatico. Pensi che quello visto nel film sia l’unico ritratto di Vigo esistente? Magari ne esiste uno dove sta cavalcando, o un altro dove sta infilzando qualcuno.

Ritorno al passato

Ghostbusters: Legacy è un omaggio a Harold Ramis e vede nel cast principale Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon e Paul Rudd, affiancati da Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts. La storia è ambientata trent’anni dopo Ghostbusters II e segue le vicende di una famiglia che si trasferisce in una piccola città, dove i bambini scoprono l’equipaggiamento da acchiappafantasmi del nonno: Egon Spengler. Per restare nel mood della nostalgia, abbiamo trovato su Amazon la divertente e commovente biografia su Harold Ramis scritta dalla figlia Violet Ramis Steal, con la prefazione di Seth Rogen.