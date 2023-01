Era ormai soltanto questione di tempo viste le numerose speculazioni dei giorni scorsi e così è stato. Attraverso The Hollywood Reporter apprendiamo come M3gan, film horror prodotto dalla Blumhouse e uscito da poco nelle sale, avrà ufficialmente un sequel. La sceneggiatura del nuovo capitolo sarà scritta ancora una volta da Akela Cooper ed è stata confermata già la data di uscita.

Segnate la data sul calendario: 17 gennaio 2025. Allison William e Violet McGraw, protagoniste del primo film, torneranno a bordo del nuovo capitolo, mentre non si conosce ancora il nome del nuovo regista. M3gan ha incassato oltre 90 milioni di dollari al box-office mondiale, rivelandosi un film molto redditizio per la Blumhouse, e ottenendo riscontri positivi di critica e pubblico. Su Rotten Tomatoes il punteggio di recensioni positive ha superato il 90%. Il film è stato classificato con il rating PG-13 per attirare più pubblico possibile, ma la sceneggiatrice non ha escluso l’arrivo in futuro di una versione non censurata e molto più violenta con delle uccisioni sanguinolente.

You can’t keep a good evil doll down, especially one that is making a killing at the box office.#M3GAN 2.0 will release in 2025, with stars Allison Williams and Violet McGraw, along with screenwriter Akela Cooper, returning: https://t.co/ROvUcy9fmF pic.twitter.com/0L0w2YbkGC

