Dopo l’annuncio in pompa magna arrivato da Dwayne “The Rock” Johnson sul red carpet di Black Adam, Henry Cavill tornerà a essere nuovamente Superman all’interno dell’attuale DCEU. Le richieste incessanti dei fan sono quindi state ascoltate e, secondo l’ultima indiscrezione di The Hollywood Reporter, il sequel di Man of Steel (film diretto da Zack Snyder e uscito nel 2013) sarebbe ufficialmente in lavorazione.

Il sequel di Man of Steel con Henry Cavill è ufficialmente in lavorazione

A differenza della vecchia leadership, il nuovo CEO di Warner Bros. Discovery David Zaslav e i piani alti di Warner Bros. Pictures, Michael De Luca e Pam Abby, sono fortemente interessati nel rivedere Henry Cavill nei panni dell’uomo d’acciaio. Il film non ha ancora trovato il suo regista, ma sono già partire le ricerche per uno sceneggiatore: in lizza c’era Christopher McQuarrie, scrittore/regista di Mission: Impossible. I suoi impegni con i prossimi capitoli del franchise renderebbero, però, un suo coinvolgimento abbastanza difficile. L’ex presidente di DC Films Walter Hamada si era opposto al ritorno di Henry Cavill, ma tutto è stato possibile grazie all’intervento di Dwayne “The Rock” Johnson. I due sono grandi amici anche al di fuori del set e condividono la stessa agente.

L’ex campione della WWE ha anche più volte stuzzicato i fan su un possibile scontro sul grande schermo tra Black Adam e Superman. Prima della fusione tra Warner Bros. e Discovery l’uomo d’acciaio era apparso in Shazam! e nella serie TV Peacemaker senza però essere mai inquadrato in pieno volto. A quanto pare, dunque, con il nuovo vertice le cose sembrerebbero essere cambiate in positivo. Cavill aveva invece attivamente partecipato alle riprese aggiuntive della Zack Snyder’s Justice League, uscita su HBO Max l’anno scorso. Sempre durante il 2021, nello specifico durante il mese di novembre, l’attore britannico aveva dichiarato di non avere ancora finito con il suo ruolo nei panni dell’ultimo figlio di Krypton e di come ci fossero ancora molte storie da raccontare. Al momento il sequel di Man of Steel non ha ancora una finestra di lancio definita.