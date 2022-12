Arriverà nelle sale il prossimo anno Shazam! Fury of the Gods, sequel del film con Zachary Levy nei panni del noto eroe dei fumetti DC. A differenza del precedente, però, il nuovo capitolo trarrà maggiore ispirazione dalla mitologia greca, portando su schermo un qualcosa di nuovo. A rivelarlo è stato il regista David F. Sandberg ai microfoni del magazine Empire.

Shazam! Fury of the Gods trarrà ispirazione dalla mitologia greca

“I poteri di Shazam derivano dalle divinità dell’antica Grecia. Cosa accadrebbe se questi poteri venissero rubati proprio dagli dei in cerca di vendetta? Per me è stato davvero bello esplorare a fondo la mitologia greca e trarne ispirazione per il film piuttosto che pensare soltanto ai fumetti”.

Il regista ha poi stuzzicato sulla possibilità di nuovi personaggi all’interno del film, tra cui un dragone di legno. In Shazam! Fury of the Gods l’alter ego di Billy Batson se la vedrà con le figlie di Atlas, Hespera e Kalypso, interpretate rispettivamente da Helen Mirren e Lucy Liu. Tornerà la Shazam Family in gran completo, con dei costumi nuovi di zecca, mentre il malvagio Dr. Sivana, interpretato da Mark Strong. Il sequel di Shazam! uscirà adesso il 17 marzo 2023 anzichè il 21 dicembre di quest’anno, molto probabilmente per evitare una competizione al box-office con Avatar: La Via dell’Acqua, seguito del film del 2009 di James Cameron. Ambientato qualche anno dopo gli eventi del primo film, è il 12° film del DCEU.

Nei mesi scorsi il regista aveva rispedito al mittente le voci di riprese aggiuntive, spiegando come il film fosse ormai ultimato e ci fosse soltanto necessità di aggiungere un piccolo mix di effetti speciali e color correction. Previsto anche un particolare cameo di Wonder Woman che, come visto in una sequenza mostrata al CinemaCon, non sarà il personaggio interpretato da Gal Gadot. Uscito nel 2019, il primo film, Shazam! (su Amazon trovate la versione in 4k), segue le vicende del quattordicenne Billy Batson, che riceve in dono l’abilità di trasformarsi nel celebre eroe DC. Grazie all’aiuto del fratello adottivo Freddy e del resto della famiglia, riesce a maneggiare i suoi poteri e sconfiggere il malvagio Dottor Sivana, interpretato da Mark Strong.