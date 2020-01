Il Signore degli Anelli: svelato il cast ufficiale della serie tv Amazon

Fin da quando è stata annunciata, l’attesa per la nuova serie Amazon ambientata nel fantastico mondo de Il Signore degli Anelli è cresciuta vertiginosamente. A crescere, però, c’è stata anche la paura che la serie potesse subire dei ritardi o anche una pesante cancellazione quando, appena due mesi fa, l’agenzia di casting BGT pubblicò un annuncio in cui la produzione di The Lord of The Rings chiedeva urgentemente altri volti.

Ieri, a sorpresa, l’account Twitter ufficiale della serie ha pubblicato un post con la frase “Benvenuti nella Seconda Era” nonché, secondo la mitologia di Tolkien, il periodo in cui gli Anelli del Potere sono stati creati. Successivamente, sempre su Twitter, è stato annunciato ufficialmente il cast principale. Tra i personaggi più importanti vi sono anche alcune vecchie conoscenze di Game of Thrones come Robert Aramayo, che interpretava il giovane Ned Stark, e Joseph Mawle, interprete di Benjen Stark.

‘Lord Of The Rings’: Amazon Studios Sets Series Cast – TCA https://t.co/J3P7Ac8oTh pic.twitter.com/h9en1BjyUe — Deadline Hollywood (@DEADLINE) January 14, 2020

Gli sceneggiatori della serie, J. D. Payne e Patrick McKay, hanno dichiarato:

“Dopo aver avviato una grande ricerca su scala mondiale, siamo finalmente lieti di annunciare il primo gruppo di straordinari artisti che prenderanno parte alla serie Il Signore degli Anelli prodotta da Amazon. Queste donne e uomini di incredibile talento non sono solo i nostri attori, ma sono anche i membri più recenti di una famiglia creativa in continua espansione, che ora lavora instancabilmente affinché possano riportare in vita la Terra di Mezzo per i fan e il pubblico di tutto il mondo.”

Ecco quindi i nomi dei primi attori annunciati: Markella Kavenagh, Ema Horvath, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers e Daniel Weyman.

La produzione inizierà a febbraio in Nuova Zelanda e si prospetta di essere una delle più dispendiose economicamente dei prossimi anni. Al momento non si conosce la data ufficiale di uscita della serie, ma non dovrebbe arrivare prima del 2021, in occasione dei 20 anni dall’uscita del film La Compagnia dell’Anello. Alla regia degli otto episodi e della seconda stagione già annunciata ci sarà J.A. Bayona. Infine, per ogni aggiornamento si può seguire l’account Twitter ufficiale della serie. Questo è sempre attivo e recentemente ha pubblicato anche l’immagine di una mappa insieme ad un emblematico messaggio:

Welcome to the Second Age: https://t.co/Tamd0oRgTw — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) March 7, 2019

“Un Anello per domarli, un Anello per trovarli, Un Anello per ghermirli e nel buio incatenarli. Nella Terra di Mordor, dove l’Ombra cupa scende”.