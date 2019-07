Il Signore degli Anelli: ecco il primo trailer della serie TV

Finalmente è stato pubblicato il primo trailer che annuncia l'arrivo della nuova serie TV de Il Signore degli Anelli e arrivano importati conferme sul team.

Finalmente è stato pubblicato il primo trailer “documentario” che annuncia l’arrivo della nuova serie TV de Il Signore degli Anelli prodotta da Amazon. In questo primo video non è presente nessuna immagine relativa alla serie TV ma vengono diffuse importanti conferme in merito all’ambientazione in cui si svolgeranno le vicende dello show televisivo. Dunque, sicuramente la serie sarà ambientata durante la cosiddetta Seconda Era sull’isola di Númenor e tra l’altro sono stati ufficializzati anche i nomi del team creativo impegnato per la realizzazione di questo progetto per il quale è stato investito un budget 1 miliardo di dollari.

Sicuramente sarà J.A. Bayona a dirigere i primi due episodi della nuova serie TV, mentre i produttori esecutivi saranno Lindsey Weber, Bruce Richmond, Gene Kelly insieme a Sharon Tal Yguado. Nell’importante ruolo di sceneggiatori vedremo invece i nomi di Gennifer Hutchison, Jason Cahil, Justin Doble, insieme alla collaborazione per lo script di Bryan Cogman, che avrà anche il ruolo di consulente insieme a Stephany Folsom. Ron Ames, Helen Shang e Glenise Mullins saranno i produttori della serie TV de Il Signore degli Anelli e le scenografie saranno curate da Rick Heinrichs.

I produttori esecutivi, J.D. Payne e Patrick McKay, si sono mostrati entusiasti di collaborare con questo grande team creativo. Infatti i due avrebbero dichiarato quanto segue:

“Questo team è la nostra Compagnia, formata con persone provenienti da tutto il mondo che hanno intrapreso questa strada insieme per cercare di ottenere qualcosa di molto più grandioso rispetto a ciò che potremmo ma fare da soli. Ci sentiamo onorati ed estremamente fortunati nell’essere circondati da queste donne e questi uomini, in grado di ispirarci e di grande talento”.

Ecco il filmato pubblicato su Twitter, sicuramente non quello che i fan stavano aspettando, ma è un inizio per capire meglio cosa ci riserverà questa serie di Amazon Prime Video:

Meet our Fellowship. pic.twitter.com/Npouu6ZlRt — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) July 27, 2019

Cosa ne pensate di queste prime immagini riguardanti la serie TV de Il Signore degli Anelli che verrà trasmessa su Amazon Prime Video?