Il Signore degli Anelli: La serie TV verrà girata in Nuova Zelanda

Inizieranno a breve in Nuova Zelanda le riprese della Serie TV de Il Signore degli Anelli, ecco cosa sappiamo fino ad ora.

Amazon Studios hanno annunciato l’imminente inizio delle riprese della serie TV dedicata al mondo di Tolkien e al romanzo fantasy più famoso di sempre: Il Signore degli Anelli.

La notizia arriva a pochi giorni di distanza dall’indiscrezione dell’entrata nel cast di Will Poulter. Oggi Amazon conferma che le riprese de Il Signore degli Anelli si svolgeranno in Nuova Zelanda, che la pre-produzione è iniziata e che nei prossimi mesi la produzione vera e propria inizierà ad Auckland.

Dalle dichiarazioni dei produttori esecutivi e showrunner della serie, J.D. Payne e Patrick McKay, si evince che la scelta della Nuova Zelanda non è stata casuale e che la produzione cercava una location maestosa dove si sarebbe “potuto dare vita alla bellezza primordiale della Seconda Era della Terra di Mezzo”. Payne e McKey ringraziano, inoltre, il popolo della Nuova Zelanda e il governo neozelandese per l’ospitalità durante il periodo di pre-produzione.

Come sappiamo, la serie TV dedicata al Signore degli Anelli concentrerà la narrazione su quei fatti avvenuti prima de “La Compagnia dell’Anello”. Il best seller di Tolkien è tra i romanzi più letti e venduti di sempre nonché tra i più amati, vincitore dell’International Fantasy Award e del Prometheus Hall of Fame Award.

Vi ricordiamo che i produttori esecutivi e gli show-runner della serie sono J.D. Payne e Patrick McKay. J.A. Bayona dirigerà i primi due episodi e ricoprirà il ruolo anche di produttore esecutivo, insieme a Belén Atienza. I produttori esecutivi sono Lindsey Weber, Bruce Richmond (Il Trono di Spade), Gene Kelly (Boardwalk Empire), Sharon Tal Yguado, Gennifer Hutchison (Breaking Bad), Jason Cahill (The Sopranos) e Justin Doble (Stranger Things).