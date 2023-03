I giocatori di tutto il mondo di Magic: The Gathering si stanno preparando per l’uscita del primo vero e proprio set completo dei cosiddetti “Mondi Altrove” (o Universes Beyond in originale): Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo. I giocatori e collezionisti sono entusiasti di questo crossover, ma molti sono stati sorpresi di apprendere che il set sarà Modern Legal, ovvero utilizzabile normalmente nel formato “Modern” appunto. Questa è una scelta insolita da parte di Wizards of the Coast, poiché le carte non fanno ovviamente parte dell’universo di Magic ed è una chiara deviazione dalla narrativa del multiverso del gioco stesso.

Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo sarà “Modern Legal”

Prima di tutto, parliamo del formato Modern di Magic: The Gathering, il quale non ruota attorno alle nuove espansioni, ma comprende tutte quelle uscite da Ottava Edizione in poi (quindi tutte quelle che presentano il nuovo bordo “Moderno” appunto). Tuttavia, questo formato fa riferimento solo alle espansioni regolari di Magic, quindi di tutte quelle che, in teoria, fanno parte della lore ufficiale del gioco, ecco il perchè della sorpresa da parte dei giocatori in giro per il mondo.

Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo si preannunciava già di per se un set che avrebbe portato moltissimi fan anche non giocatori, visto l’importanza di tale IP, a collezionarlo, cercando anche le carte più rare e dal valore più alto. Aggiungendoci il fatto che l’espansione sarà anche legale nel formato Modern, porterà anche molti giocatori di un certo livello a volersi accaparrare le carte più potenti il più velocemente possibile, prima che i prezzi sul mercato secondario salgano vertiginosamente. Non è infatti la prima volta che un set inizialmente “snobbato” ha raggiunto nel corso dei mesi dall’uscita cifre sempre più alte, una volta che si sono scoperte strategie e carte utili in competitivo: basti pensare a quanto successo con i mazzi Commander dedicati a Warhammer 40,000, inizialmente venduti a circa 50€ l’uno, raddoppiare il proprio prezzo una volta capito che alcune carte erano decisamente forti nel formato Commander stesso.

Di solito, tutto ciò che arrivava dai Mondi Altrove veniva in un certo senso relegato a formati minori (come il Commander, appunto), cercando di non intaccare quello che faceva parte della mitologia, del setting e delle atmosfere del mondo di Magic: The Gathering. Ci sono anche stati casi in cui carte facenti parte di questi particolari set venissero ristampate, ma inserendole all’interno del contesto di Magic stesso, mantenendo quindi le stesse caratteristiche, ma cambiandogli il nome (come successe con la carta di Negan del Secret Lair dedicato a The Walking Dead). Tuttavia, secondo molti, inserire all’interno del formato Modern le carte provenienti dai Mondi Altrove potrebbe far perdere la propria identità a Magic: The Gathering, snaturandone il setting e la narrativa che lo hanno caratterizzato fino ad ora.

Ma prima di arrivare nella Terra di Mezzo, Wizards of the Coast rilascerà sul mercato L’Avanzata delle Macchine, l’ultima espansione dell’avventura nel multiverso iniziata con Dominaria Unita, proseguita con la Guerra dei Fratelli e l’ultimo set uscito Phyrexia: Tutto Diverrà Uno. In uscita il 21 Aprile, questo set sarà l’atto finale della guerra tra gli abitanti del multiverso e i Phyrexiani, disposti a conquistare tutti i piani di esistenza. E proprio a causa di questa battaglia multidimensionale, le carte presenti avranno trattamenti diversi e provenienti dalle precedenti espansioni, che renderanno il tutto più variegato.

Sarà inoltre compreso all’interno dello stesso set il cosiddetto Leggende del Multiverso, una sorta di mini-set interno che conterrà una serie di carte bonus non-Standard-legal, con ristampe di personaggi iconici con trattamento Booster Fun dei loro piani di origine.

“L’epica conclusione della più grande battaglia di Magic: The Gathering è alle porte. Elesh Norn e il suo esercito di Phyrexia alla fine hanno invaso il Multiverso, violando innumerevoli piani. Riusciranno i Guardiani rimasti a cambiare il corso degli eventi mentre le orde di Phyrexia minacciano di assimilare o distruggere qualunque cosa sul loro cammino? È in gioco il destino di tutti i piani.”

L’uscita globale de L’Avanzata delle Macchine è prevista per il 21 Aprile e includerà una vasta gamma di prodotti tra cui buste per l’espansione, buste per il draft, cinque nuovi mazzi commander, kit pre-release e una nuova serie di buste Jumpstart. Queste ultime consentono di giocare immediatamente con gli amici semplicemente mescolandole. Se desiderate essere i primi ad avere questi prodotti, potete preordinarli cliccando semplicemente su questo link.