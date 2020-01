Il Signore degli Anelli: Robert Aramayo nel cast della serie TV

A quanto pare, è stato trovato l’attore che sostituirà Will Poulter nell’attesissima serie TV Amazon de Il Signore degli Anelli. Dunque, sembra essere confermato che sarà Robert Aramayo a prendere il suo posto nel progetto che si trova già in fase di pre-produzione. Come molti fan sapranno, la new entry nel cast della serie The Lord of the Rings è stato già tra i protagonisti un’altra serie televisiva di grandissimo successo, vale a dire Il Trono di Spade. In quel caso, Robert Aramayo ha vestito i panni di un giovane Ned Stark. Dunque, pare sia ormai pronto per intraprendere una nuova grande avventura nella serie ispirata a Il Signore degli Anelli.

Ricordiamo che inizialmente il ruolo a lui ora affidato era stato “consegnato” a Will Poulter il quale – a causa di alcuni problemi legati ai troppi impegni lavorativi che lo avrebbero tenuto lontano dal set – ha avuto la necessità di abbandonare il suo ruolo. Dunque, insieme al nuovo arrivato Robert Aramayo, nel cast della serie TV Amazon, ci saranno anche attori del calibro di Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Maxim Baldry ed Ema Horvath.

Lo show, quasi sicuramente, andrà in onda sulla piattaforma streaming Amazon per diverse stagioni con la probabilità che ci sia anche uno serie spin-off. Ovviamente ogni stagione che verrà realizzata – prima di andare in onda sulla piattaforma – dovrà essere approvata da quest’ultima. Dunque, in attesa di vedere la serie ambientata nella Seconda Era – del quale Juan Antonio Bayona sarà regista di due episodi – cosa ne pensate del fatto che Robert Aramayo è entrato a far parte del cast nell’attesissima serie TV Amazon? Se vi va, fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.