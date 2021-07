Il Signore degli Anelli torna al cinema in 4K

Gli appassionati del cinema fantasy fra di voi avranno di certo già visto, magari anche ben più di una volta, la trilogia cinematografica diretta da Peter Jackson Il Signore degli Anelli, basata sull’omonimo romanzo di J. R. R. Tolkien (all’interno di questa pagina presente su Amazon potete trovare non solo i romanzi originali scritti da Tolkien, ma anche sketchbook, DVD e Blu-Ray). Tuttavia, gli amanti del buon cinema sanno bene che il modo migliore per gustarsi un buon film, a maggior ragione se si tratta di un colossal, è una sala cinematografica.

Tantissimi amanti della trasposizione per il grande schermo dell’opera di Tolkien non hanno avuto modo, per le ragioni più disparate, di poterla apprezzare al cinema, o comunque non hanno ancora avuto modo di farlo nel formato Ultra HD tipico del 4K. Ebbene, se ciò che desideravate era avere l’occasione di poter ammirare sul grande schermo di un buon cinema Il Signore degli Anelli in 4K, il vostro desiderio sta per essere esaudito!

Il Signore degli Anelli in 4K: i dettagli degli eventi speciali al cinema

Di recente Warner Bros. ha annunciato ufficialmente che nei cinema sta per fare il suo trionfale ritorno Il Signore degli Anelli in 4K. I tre film che costituiscono l’intera trilogia verranno proiettati, in versione rimasterizzata in Ultra HD, in tre diversi lassi di tempo nelle sale cinematografiche italiane seguendo il programma che trovate qui di seguito:

La Compagnia dell’Anello : dal 22 al 26 luglio

: dal 22 al 26 luglio Le Due Torri : dal 27 al 30 luglio

: dal 27 al 30 luglio Il Ritorno del Re: dal 31 luglio al 4 agosto

Qui di seguito potete trovare l’immagine promozionale relativa a questo importante evento cinematografico:

L’annuncio è stato divulgato anche tramite il profilo ufficiale su Twitter di UCI CInemas, in cui viene anche specifico che l’evento è sttao organizzato per celebrare i 20 dall’uscita del primo film della trilogia:

#IlSignoreDegliAnelli ritorna al cinema! Festeggia i 20 anni del primo film della trilogia rivivendo sul grande schermo le avventure di Frodo & co.!

Dal 22 al 26 luglio #LaCompagniadellAnello

Dal 27 al 30 luglio #LeDueTorri

Dal 31 luglio al 4 agosto #IlRitornoDelRe#LOTR pic.twitter.com/IdLThnUXOF — UCI Cinemas (@UCI_Cinemas) July 13, 2021

Al momento, non sappiamo ancora se queste versioni completamente rimasterizzate in 4K dei tre film diretti da Peter Jackson visionabili al cinema saranno quelle cinematografiche o estese.