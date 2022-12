In occasione del 20° anniversario dall’uscita del lungometraggio de Il Signore degli Anelli: Le Due Torri, il film colossal del 2002 diretto da Peter Jackson tratto dall’omonima seconda parte del romanzo di J. R. R. Tolkien, WETA Workshop propone a tutti i collezionisti una nuova incredibile statua dedicata al franchise. Scopriamo insieme tutti i dettagli della riproduzione in scala del Fosso di Helm.

Il Fosso di Helm, l’iconica location

La trilogia de Il Signore degli Anelli ha vinto diciassette premi Oscar e tra le sue iconiche location non è possibile non menzionare il Fosso di Helm. La fortezza del Fosso di Helm prende il nome da Helm Hammerhand, ex re di Rohan, e venne utilizzata come riparo durante il Lungo Inverno. Il Fosso di Helm, presente nell’universo immaginario fantasy creato da J. R. R. Tolkien, si trova nella Terra di Mezzo, a nord-ovest dei Monti Bianchi, e fu scenario di una delle più importanti e cruciali battaglie narrate nella storia del franchise.

La nuova statua da Il Signore degli Anelli di WETA Workshop

La nuova statua da Il Signore degli Anelli di WETA Workshop viene proposta a tutti i collezionisti in edizione edizione limitata e raffigura, come possiamo vedere dalle immagini, in maniera impeccabile ed estremamente dettagliata l’iconica fortezza del Fosso di Helm. L’opera in questione è stata prodotta per celebrare il 20° anniversario de Le Due Torri, ed è interamente scolpita a mano e modellata dal modellista senior di WETA Workshop Leonard Ellis. Ogni dettaglio è stato curato con grande attenzione e l’interno della fortezza è persino illuminato mediante l’utilizzo di LED sapientemente posizionati per dar via a questo importante modello in scala.

Foto: ©WETA Workshop

Tutto il processo produttivo di questa proposta si basa su numerosi riferimenti presi dalle riprese originali del film, nonché dalle planimetrie e altrettante fotografie sul set. Nel suo insieme la statua pesa la bellezza di oltre 10 Kg e misura 55 cm x 27 cm x 40 cm.

Di seguito condividiamo con voi il filmato ufficiale dedicato a questa produzione, dov’è possibile vedere alcuni interessanti processi creativi del dietro le quinte e ascoltare le parole di Richard Taylor e del modellista Leonard Ellis.

Il Signore degli Anelli WETA Workshop, data di uscita e prezzo

La riproduzione ufficiale del Fosso di Helm da WETA Workshop è attualmente disponibile in preordine sul sito ufficiale dell’azienda. La statua viene venduta al prezzo di circa 850 euro e sarà distribuita verso la fine del 2023. Voi informiamo inoltre che il tempo per poterla far vostra è molto limitato. Infatti, gli ordini per questo pezzo sono aperti dal 4 dicembre al 18 dicembre.

Foto: ©WETA Workshop

Per ogni ulteriore immagine o informazione vi invitiamo a visitare la pagine del prodotto sul sito ufficiale.

Le dichiarazioni del CEO e co-fondatore di WETA Workshop

Richard Taylor, CEO e co-fondatore di WETA Workshop, ha dichiarato:

Il 20° anniversario dei film de Il Signore degli Anelli ha un significato speciale per noi qui al Workshop, e siamo lieti di commemorare l’imminente evento con iconiche figure della Terra di Mezzo. Che i festeggiamenti abbiano inizio!

Nell’attesa della distribuzione di questa statua pazzesca, vi ricordiamo che su Amazon potete trovare il cofanetto in 4K della trilogia de Il signore degli Anelli.