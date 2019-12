Il Signore degli Anelli: Will Poulter lascia il cast della serie TV

Nonostante nei mesi scorsi sia stata annunciata le presenza Will Poulter all’interno del cast dell’attesissima serie TV prodotta da Amazon – Il Signore degli Anelli – a quanto pare, l’attore non sarà uno dei protagonisti dello show. Dunque, si tratta di una notizia che potrebbe lasciare un po sbigottiti i molti fan che attendono il debutto della serie televisiva. Infatti l’attore Will Poulter avrebbe dovuto vestire i panni di uno dei protagonisti più importanti ne Il Signore degli Anelli.

Purtroppo però, a mandare all’aria questi progetti iniziali, pare siano stati i troppi impegni lavorativi di Poulter, i quali lo avrebbero tenuto lontano dal set nei momenti meno opportuni. Di conseguenza, l’unica strada da prendere per l’attore, è stata quella di abbandonare il cast della serie TV Amazon. Inevitabilmente, sarà necessario riaprire i casting affinché il ruolo lasciato da Poulter venga affidato ad un altro attore. Ancora però, pare non sia chiaro di quale ruolo si tratti. Dunque, chi andrà ad affiancare Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Ema Horvath e Maxim Baldry nel nuovo show diretto – almeno per i primi episodi – da J. J. Bayona?

Per scoprirlo non ci resta che attendere. D’altronde, sono ancora molti i punti interrogativi in merito al Signore degli Anelli, infatti ancora non si conosce nemmeno la data di uscita, anche se si presuppone che debutterà nel 2021, anno successivo della fine delle riprese. In ogni caso, secondo voi, chi potrebbe arrivare all’interno del cast della serie TV, al posto di Will Poulter? Se vi va, fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.