Il successo di Ritorno al Futuro nelle parole di Michael J. Fox

Potrebbe suonare molto strano, ma Michael J. Fox ha realizzato solo adesso il perchè i film di Ritorno al Futuro, in cui ha impersonato il protagonista Marty McFly, siano piaciuti così tanto al pubblico.

Ritorno al Futuro è considerato universalmente uno dei punti cardine della cultura pop anni '80, in cui Michael J. Fox ha vestito i panni del protagonista Marty McFly che attraversa il tempo nei tre film della saga. L'attore, che di recente ha annunciato il suo ritiro dal mondo della recitazione, ha realizzato solo ora il perché quei film siano così apprezzati e amati dai fan. Nel 1985 il primo film di Ritorno al Futuro raggiunse la prima posizione nelle classifiche dei box office, continuando ancora oggi a giocare un ruolo fondamentale tra le influenze del cinema contemporaneo.

In una recente intervista, Michael J. Fox ha raccontato a AARP Magazine di essersi reso conto solo di recente di quanto sia importante ed apprezzata la saga di Ritorno al Futuro. Sebbene avesse qualche pregiudizio sulla sua stessa interpretazione nella saga, Fox, che ha rivisto di recente i tre film, ha dichiarato che tutto sommato fosse meglio di quanto si ricordasse, dando merito a tutto il cast e alla crew di tutto ciò che è stato realizzato. Fox ha poi compreso il perché quei film siano piaciuti così tanto, riuscendo ad incapsulare un determinato periodo storico e culturale.

Da Ritorno al Futuro sono stati tratti diversi prodotti visivi, come il musical e il sequel animato Back to the Future: The Animated Series. Di recente inoltre i due attori della saga Christopher Lloyd e Lea Thompson si sono incontrati di nuovo nel film Next Stop, Christmas.