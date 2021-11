Il T-Rex di Jurassic Park è stato sostituto con un gatto.

Internet è un posto meraviglioso. Recentemente, qualcuno ha sostituito il T-Rex che appare in una delle scene più iconiche di Jurassic Park con un… Gatto nero, in un esilarante (ma un po’ cringe) video parodia.

A quasi 30 anni dalla sua prima uscita nelle sale, l’opera originale di Steven Spielberg a base di dinosauri e parchi divertimento tematici, il cui “Kit di Benvenuto” potete recuperare tramite questo link Amazon, continua a ispirare un nutrito e redditizio franchise. Nonostante il primo episodio, risalente al 1993, sia spesso considerato dai fans come il migliore in assoluto, attualmente c’è davvero moltissimo hype, per quanto riguarda la prossima uscita dell’imminente Jurassic World: Dominion.

Al tempo della sua uscita, Jurassic Park lasciò letteralmente a bocca aperto sia il pubblico che la critica, arrivando in un momento nel quale si stava sperimentando fortemente con gli effetti CGI. Il risultato finale fu una cosa che, a quei tempi, quasi non si riusciva nemmeno immaginare potesse essere riprodotta sul grande schermo. I dinosauri, naturalmente, erano i protagonisti assoluti di quella meraviglia per gli occhi, e le scene riguardanti il T-Rex sono stati esempi lampanti delle immense potenzialità che il cinema stava sviluppando, rimanendo impresse in maniera indelebile nell’intera storia del medium.

Il fatto di aver fatto letteralmente a storia, diventando un vero e proprio franchise di culto, ha “esposto” Jurassic Park e i suoi dinosauri, a una miriade di meme, parodie e prese in giro varie, alcune delle quali vere e proprie opere d’arte. L’ultima, clamorosa, parodia, è proprio un video pubblicato canale YouTube Owl Kitty, che sostituisce, nella scena del film che forse più di tutte è rimasta impressa nell’immaginario collettivo, il terribile T-Rex con un… Gatto.

Il risultato, come potete ben vedere, risulta alquanto “particolare”. La figura, normalmente rassicurante, del felino domestico, è stata inserita nella sequenza in maniera davvero magistrale, soprattutto nel momento in cui viene introdotto il cibo per gatti. Come si diceva all’inizio, Internet è davvero un posto meraviglioso!