Jujutsu Kaisen 2 ha una data di uscita! La notizia è assolutamente ufficiale ed è stata annunciata durante l’evento Jump Festa 2023, che si è tenuto poche ore fa.

Non si è trattato solo di un annuncio verbale, poiché è stato anche mostrato un nuovissimo teaser trailer per la seconda stagione dell’anime; la particolarità di questo video è però il fatto che non solo è stata annunciata la data di uscita di Jujutsu Kaisen 2, ma è stato anche presentato un nuovo personaggio!

Il teaser di Jujutsu Kaisen 2 svela la data di uscita

La prima stagione dell’anime televisivo di Jujutsu Kaisen è stata presentata per la prima volta nell’ottobre 2020 ed è composta da un totale di 24 episodi. Crunchyroll ha trasmesso l’anime in streaming al di fuori dell’Asia, e distribuirà anche la seconda stagione. La realizzazione della serie animata è a cura dello studio MAPPA, conosciuto anche per il suo lavoro su serie come Dorohedoro e la stagione finale dell’Attacco dei Giganti. Esiste anche un film di animazione che funge da prequel agli eventi della serie, ovvero Jujutsu Kaisen 0, che è uscito in Giappone nel dicembre 2021. Ricordiamo che il film animato citato è disponibile sulla piattaforma di Crunchyroll il 21 settembre 2022, così come anche la prima serie doppiata in italiano.

Jujutsu Kaisen 2 farà il suo debutto a luglio 2023. La seconda stagione dell’anime verrà trasmessa in due diversi cour, coprendo così un lasso di tempo complessivo di sei mesi, e adatterà due diversi archi narrativi, ovvero Kaigyoku/Gyokusetsu e quello dell’Incidente di Shibuya.

Potete trovare qui di seguito il nuovissimo video di presentazione del nuovo personaggio in arrivo nella seconda stagione dell’anime; alla fine del video, della durata complessiva di un minuto esatto, troverete anche l’annuncio ufficiale della data di uscita di Jujutsu Kaisen 2:

Jujutsu Kaisen: manga e anime

Il manga Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight di Gege Akutami è stato pubblicato per la prima volta il 5 marzo 2018 sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha e inseguito i singoli capitoli sono stati raccolti e pubblicati in tankobon (attualmente 20 in Giappone).

Il primo volume è uscito in Italia a ottobre del 2019 grazie alla casa editrice Planet Manga e l’opera si compone al momento di 17 volumi.