La 75esima edizione del Festival di Cannes, in programma dal 17 al 28 maggio, si preannuncia scoppiettante. Tra i film in concorso ci sarà l’attesissimo Crimes of the Future, di cui oggi è stato presentato il teaser trailer. Un lungometraggio che segna il ritorno del maestro David Cronenberg al genere del body horror.

Il teaser trailer di Crimes of the Future

Composto da un cast stellare, Viggo Mortensen, Léa Seydoux e Kirsten Stewart su tutti, Crimes of the Future sembra amalgamare atmosfere thriller con quelle cyberpunk. Il film uscirà nelle sale quest’estate subito dopo l’anteprima alla kermesse internazionale. Questa la sinossi:

“Mentre la specie umana si adatta a un ambiente sintetico, il corpo subisce nuove trasformazioni e mutazioni. Con la sua compagna Caprice (Léa Seydoux), Saul Tenser (Viggo Mortensen), artista performativo famoso, mostra pubblicamente la metamorfosi dei suoi organi in spettacoli d’avanguardia. Timlin (Kristen Stewart), un investigatore del National Organ Registry, segue ossessivamente i loro movimenti, quando viene rivelato un gruppo misterioso… La loro missione: usare la notorietà di Saul per far luce sulla prossima fase dell’evoluzione umana”.

Pur condividendo lo stesso titolo, Crimes of the Future non ha nulla a che vedere con il film del 1970. Cronenberg lo ha girato l’estate scorsa in Grecia dopo aver partecipato alla quarta stagione di Star Trek Discovery nei panni di uno psichiatra del trentaduesimo secolo.

Il maestro, lo ricordiamo, è stato anche in Italia lo scorso ottobre, prendendo parte alla seconda edizione del Matera Film Festival. Una kermesse che ha voluto omaggiare la grande carriera del canadese, il cineasta che ha sconvolto Hollywood.

Pioniere del genere cinematografico indicato come body horror, David ha diretto pellicole cult come Scanners, Videodrome, La Mosca, Crash e La Zona Morta. Alla veneranda età di 79 anni, dunque, il maestro sembra pronto a dire nuovamente la sua. Allacciate le cinture.