In occasione della Netflix Geeked Week, in programma da oggi sino al 10 giugno, è stato mostrato il teaser trailer di Mercoledì, serie TV incentrata sul celebre personaggio della Famiglia Addams e interpretato da Jenna Ortega.

Il teaser trailer di Mercoledì

Divisa in otto episodi, la serie è un giallo con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa alla Nevermore Academy. A dirigerla ci penserà Tim Burton, per la prima volta alle prese con la regia e la produzione di uno show per la tv in streaming, dopo decenni di attività dedicata esclusivamente al grande schermo.

Mercoledì dovrà cercare di padroneggiare le proprie abilità psichiche, a contrastare una serie di omicidi che terrorizzano la città e risolvere un mistero sovrannaturale che ha visto coinvolti Gomez e Morticia venticinque anni prima.

Nel cast troviamo anche Catherine Zeta-Jones nei panni di Morticia e Luis Guzman quelli dell’eccentrico marito Gomez. Al momento non è ancora stata annunciata una data di uscita precisa, ma si presume che la serie possa arrivare su Netflix entro la fine dell’anno.

Nel cast della serie ci sarà anche una vecchia conoscenza dei fan, ovvero Christina Ricci, nota al pubblico mainstream per aver interpretato una giovane Mercoledì nel franchise cinematografico de La Famiglia Addams. L’attrice vestirà i panni di un personaggio nuovo di zecca di cui non si conosco ancora i dettagli.

La presenza di Christina Ricci era stata a gran lungo chiesta dai fan sin dall’annuncio della serie e, a quanto pare, un accordo ufficiale tra le parti sarebbe stato concluso soltanto nei mesi scorsi.

Creata da Charles Adams, La famiglia Adams rimane ancora oggi una delle produzioni più celebri di sempre, oggetto di numerose trasposizioni televisive, animate e cinematografiche.