Warner Bros. Italia ha diffuso a sorpresa un teaser trailer italiano di Animali Fantastici – I Segreti di Silente che non solo celebra a modo suo i 20 anni dall’uscita di Harry Potter e la Pietra Filosofale al cinema ma preannuncia anche che il primo vero e proprio trailer del film sarà disponibile da lunedì.

Vi ricordiamo che arriverà in esclusiva, e in contemporanea con gli Stati Uniti, su Sky e NOW il prossimo 1° gennaio Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts. Si tratta della speciale reunion che vedrà Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, accompagnati dal regista Chris Columbus e da tanti altri membri del cast che hanno partecipato agli otto film della saga Harry Potter, tornare ad Hogwarts per la prima volta per celebrare l’anniversario del primo film della saga, uscito nelle sale lo stesso giorno di 20 anni fa.

Il teaser trailer italiano di Animali Fantastici – I Segreti di Silente

Animali Fantastici – I Segreti di Silente uscirà in tutto il mondo il 15 aprile 2022, anticipando di tre mesi la data di uscita precedente che era stata fissata al 15 luglio 2022. Nel cast Jude Law nei panni di Silente, Eddie Redmayne nei panni di Newt Scamander e Mads Mikkelsen nei panni del cattivo centrale, Gellert Grindelwald, precedentemente interpretato da Johnny Depp, a cui sia aggiugono Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Callum Turner, Jessica Williams, William Nadylam e Katherine Waterston.

Eccovi il teaser trailer italiano di Animali fantastici: I Segreti di Silente:

Il film riprenderà dal momento in cui Silente, che sa che Grindelwald vuole prendere il controllo del mondo magico, arruola Newt Scamander per guidare una squadra in una pericolosa missione in cui incontrano bestie vecchie e nuove e la crescente legione dei seguaci di Grindelwald.

David Yates dirigerà la nuova pellicola la quale seguirà Animali fantastici e dove trovarli (2016) e I crimini di Grindelwald (2018). Si tratta, dopotutto, del terzo capitolo di una serie di film già pianificata che prevede ben cinque prequel della celebre saga fantasy di Harry Potter. La creatrice di Harry Potter J.K. Rowling e Steve Kloves hanno scritto la sceneggiatura, basata su una sceneggiatura originale della stessa Rowling. Infine la pellicola è prodotta da Heyman, Kloves, Lionel Wigram, Tim Lewis e Rowling.