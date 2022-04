Disney e Marvel hanno pubblicato a sorpresa, e dopo una lunghissima attesa, un teaser trailer italiano di Thor: Love and Thunder. Il film arriverà nelle sale italiane il prossimo 6 luglio.

In Thor: Love and Thunder, Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca della pace interiore. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr the God Butcher (Christian Bale), che cerca l’estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all’aiuto di Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell’ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme, intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta di Gorr il macellatore di dei e fermarlo prima che sia troppo tardi. Il film è diretto da Taika Waititi (Thor: Ragnarok, Jojo Rabbit) e prodotto da Kevin Feige e Brad Winderbaum.

Ed eccovi il teaser trailer:

In Thor: Love and Thunder i fan assisteranno quindi anche al ritorno dei Guardiani della Galassia, che andranno sicuramente a interagire con Thor dopo quanto accaduto al termine di Avengers Endgame. Gorr, noto anche come il Macellatore di Dei, invece è stato creato da Jason Aaron e Esad Ribic nel 2012, introducendolo nel Marvel Universe con Thor: God of Thunder #2. Alieno mortale originario di un pianeta sconosciuto, Gorr ha ottenuto poteri e abilità sovrumane brandendo All-Balck la Necrospada, arma creata da Knull, il Dio dei Simbionti, figura che ha goduto di una certa notorietà nella recente saga di King in Black. La presenza di Gorr in Thor: Love and Thunder potrebbe essere legata alla missione del personaggio nei comics, ossia il massacro di qualsiasi esser divino, una vendetta nata dalla delusione di Gorr nel vedere come i dei pregati dalla sua gente siano rimasti indifferenti alle preghiere del proprio mondo, perito tragicamente.

Qualche mese fa proprio Taika Waititi aveva parlato del film con il magazine Empire e nello specifico anticipando in cosa Thor: Love and Thunder si differenzierà dal precedente Thor: Ragnarok.