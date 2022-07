Diffuso in rete il trailer ufficiale di Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie, nuovo film animato sulle amate tartarughe e basato sulla serie Nickelodeon andata in onda per due stagioni, dal 2018 al 2020. Ad accompagnare le quattro tartarughe in questa nuova avventura ci sarà come di consueto il maestro Splinter (Eric Bauza).

Il trailer del nuovo film animato delle Tartarughe Ninja

Annunciato nel 2019, il nuovo progetto vedrà il ritorno dei produttori esecutivi della serie originale, Andy Suriano e Ant Ward, oltre al cast vocale composto da Omar Miller, Ben Schwartz, Josh Brener, Brandon Mychal Smith e Kat Graham. Il film uscirà su Netflix il 5 agosto.

Questa la sinossi: Continuando la storia della serie di successo di Nickelodeon, Raffaello, Michelangelo, Leonardo e Donatello sono tornati in azione e sono pronti a fare le loro buffonate da adolescenti in questa avventura comica che alza la posta in gioco più che mai. Le Tartarughe sono messe alla prova quando un misterioso straniero di nome Casey Jones arriva dal futuro per avvertire i fratelli mutanti dell’imminente invasione della forza aliena più pericolosa della galassia: il Krang! Riusciranno i ragazzi a diventare gli eroi che sono destinati a essere, o le loro manie adolescenziali avranno la meglio? Quella che si prospetta è la storia più avventurosa, emozionante ed epica mai raccontata delle Teenage Mutant Ninja Turtles.

Dopo un inizio a fumetti nel 1984, le mitiche tartarughe sono state protagoniste di numerose serie animate, un franchise live action negli anni ’90 e due film prodotti da Michael Bay che hanno visto nel cast Megan Fox, Will Arnett e Stephen Amell. L’ultimo, in ordine cronologico, è stato Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra, uscito nel 2016 e che ha incassato oltre 245 milioni di dollari al box-office mondiale.

Si tratta di un ottimo periodo per i fan delle tartarughe: nel 2023 arriverà sul grande schermo un nuovo reboot animato che sarà l’inizio di un vero e proprio franchise. Non è da escludere, a detta di Brian Robbins, presidente di Nickelodeon, un ritorno anche alla formula ibrida in live action come fatto in passato.