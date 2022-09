La terza stagione di Picard sarà l’ultima occasione per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima in compagnia del capitano interpretato da Patrick Stewart e dei suoi fidati ufficiali. Da tempo sappiamo che l’ultima stagione della serie trekkie distribuita in Italia da Prime Video vedrà Picard affrontare un ultimo viaggio assieme al suo storico equipaggio, quello con cui ha vissuto incredibili avventure in The Next Generation e in ben quattro film al cinema. Il nuovo trailer della terza stagione di Picard mostra Picard assieme ai suoi amici, promettendo un finale di serie davvero emozionante.

Nel nuovo trailer della terza stagione di Picard, si ricompone l’equipaggio di The Next Generation

Nonostante diverse apparizioni in altre produzioni del franchise, era dai tempi di Nemesis che l’intero cast della Next Generation non si ritrovava assieme per affrontare un’avventura. In Picard abbiamo già assistito al ritorno di volti legati al passato di Picard a bordo di ben due Enterprise, come Riker (Jonathan Frakes), Troi (Marina Sirtis) e Data (Brent Spiner), ma in quest’ultimo capitolo della vita del capitano francese torneranno anche Worf (Michael Dorn), Beverly Crusher (Gates McFadden) e Geordie LaForge (LeVar Burton). Non meno emozionante sarà il ritorno di Denise Crosby, che in The Next Generation aveva prima interpretato il capo della sicurezza dell’Enterprise-D Tasha Yar, deceduta nell’episodio La pelle del male, e poi la figlia Sela, nata grazie a una anomalia temporale vista nell’episodio L’Enterprise del passato.

Trailer italiano di Star Trek: Picard 2

Oltre all’emozionante riunione di famiglia dell’equipaggio dell’Enterprese, il trailer della terza stagione di Picard mostra anche una nuova nave, la U.S.S. Titan, affidata al comando di Sette di Nove (Jery Ryan), le cui linee ricordano la tradizione degli scafi delle ammiraglie della Flotta Stellare. Non è la prima volta che viene menzionata questa nave, visto che nelle scene finali di Nemesis veniva svelato che Riker avrebbe assunto il comando della Titan (le cui avventure sono state raccontate in una serie di romanzi), e proprio al comando di questo vascello abbiamo ritrovato Riker, in compagni della moglie Deanna Troi, nelle loro apparizioni nella serie animata di Star Trek: Lower Decks, la cui terza stagione è iniziata in questi giorni su Prime Video.

L’ultma stagione di Picard uscirà dalla curvatura il 16 febbraio 2023, per un ultimo viaggio dove nessuno è mai giunto prima.