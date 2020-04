Attraverso il suo canale youtube ufficiale, nella tarda serata di ieri, Marvel Entertainment ha diffuso il trailer di Agents of SHIELD 7. Si tratta della stagione finale dell’ultima serie televisiva superstite della prima ondata di progetti Marvel per la televisione che avevano coinvolto più network e piattaforme fra cui ABC, Hulu e Netflix.

Vi ricordiamo che, come precedentemente annunciato, Agents of SHIELD 7 ritornerà per questa ultima stagione da 13 episodi il prossimo 27 maggio su ABC.

Eccovi il trailer:

Eccovi invece il poster:

Come sappiamo dagli eventi che hanno concluso la Stagione 6 e dal trailer di Agents of SHIELD 7, Coulson e i suoi agenti si ritrovano catapultati nella New York del 1931.

Il cast è composto da Clark Gregg nel ruolo dell’agente Phil Coulson, Ming-Na Wen nei panni dell’agente Melinda May, Chloe Bennet in quelli di Daisy Johnson, Iain De Caestecker interpreta l’agente Leo Fitz, Elizabeth Henstridge è l’agente Jemma Simmons, Henry Simmons nel ruolo dell’agente Alphonso “Mack” MacKenzie e Natalia Cordova-Buckley nel ruolo di Elena “Yo-Yo” Rodriguez.

Attesissimi invece i ritorni di Hayley Atwell nei panni diPeggy Carter e di Patrick Warburton in quelli di Rick Stoner.

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D è una serie televisiva statunitense creata per la ABC da Joss Whedon, Jed Whedon e Maurissa Tancharoen, basata sull’organizzazione S.H.I.E.L.D. (Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division) dei fumetti Marvel Comics, un’agenzia fittizia dedita al mantenimento della pace e di spionaggio in un mondo popolato da supereroi e altri esseri con poteri sovrumani. Ambientata all’interno del Marvel Cinematic Universe (MCU), la narrazione è in continuità con i film e le altre serie televisive del franchise.

Agents of Shields non è disponibile sulla piattaforma Disney+ ufficialmente per via dei contenuti non in linea con le policy Disney fortunatamente la serie almeno in Italia è comunque disponibile su Netflix.