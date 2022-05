Vi avevamo riportato mesi fa che Netflix aveva rinnovato Cobra Kai per una quinta stagione. La serie, prodotta da Sony Pictures Television, continuerà quindi la storia dell’iconico franchise cinematografico di Karate Kid (che potete recuperare su Amazon) cresciuta così tanto da diventare un fenomeno culturale amatissimo anche su Netflix. La piattaforma di streaming, durante il Netflix Is A Joke: The Festival tenutosi a Los Angeles giovedì sera, ha sorpreso i fan condividendo il primo trailer di Cobra Kai 5 e rivelando la data di uscita della quinta stagione. Quando possiamo vedere quindi i nuovi episodi? Questi arriveranno su Netflix il 9 settembre.

Pubblicato il trailer di Cobra Kai 5

Nel trailer vediamo Terry Silver prendere il comando del Cobra Kai e cercare di espandere il proprio dominio in tutto il territorio. Infatti, la quinta stagione riprenderà esattamente da dove si era interrotta la quarta e vedrà anche il ritorno di Chozen, il quale creerà una nuova alleanza con Daniel. Nel frattempo Johnny è alla ricerca di Miguel.

A proposito di questa quinta stagione, i creatori dello show, Jon Hurwitz, Josh Heald e Hayden Schlossbergn sono stati intervistati in occasione dei Producers Guild Awards (PGA):

“Per la stagione 4 tutti sapevamo che ci stavamo muovendo in direzione del torneo, mentre per la stagione 5 nessuno sa dove stiamo andando. A parte noi, che l’abbiamo già creata! Ci sono un sacco di robe folli. Se siete fan del franchise, forse potreste ritrovare alcuni volti familiari, o forse no. Ci sarà… un bel po’ di karate!”

Hurwitz ha aggiunto:

“I cattivi hanno vinto nella stagione 4, quindi ci sarà un conto salato da pagare, quello della vendetta. C’è un sacco di gente che si prende a calci e pugni ma la storia andrà in una nuova direzione impossibile da predire.”

Hayden Schlossberg ha spiegato a proposito di Chozen:

“Quando Daniel è andato a Okinawa, nella terza stagione di Cobra Kai, abbiamo visto che Chozen aveva vissuto questa vita di vergogna, venendo fuori dagli eventi di Karate Kid II. E il fatto che Daniel sia venuto a Okinawa gli ha dato l’opportunità di riscattarsi nei suoi occhi.”

A proposito di Cobra Kai

Cobra Kai si svolge oltre 30 anni dopo gli eventi dell’All Valley Karate Tournament del 1984 con la continuazione dell’inevitabile conflitto tra Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka). La serie ha recentemente ottenuto quattro nomination agli Emmy Awards 2021, tra cui Miglior serie tv commedia, Miglior performance degli stunt, Miglior editing audio e Miglior mixaggio audio.

La serie ha recentemente ottenuto quattro nomination agli Emmy Awards 2021, tra cui Miglior serie tv commedia, Miglior performance degli stunt, Miglior editing audio e Miglior mixaggio audio.