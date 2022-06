Nella giornata di ieri è stato diffuso in rete il trailer di Gotham Knights, nuova serie CW che racconterà le avventure di giovani ragazzi alle prese con una Gotham nel caos a seguito dell’uccisione di Batman. Tra i protagonisti Turner Hayes (Oscar Morgan), figlio adottivo ribelle del cavaliere oscuro.

Il trailer di Gotham Knights

Sulla scia dell’omicidio del padre, il ragazzo stringerà un’improbabile alleanza con i figli dei nemici di Batman. Questo gruppo di giovani verrà presto incastrato per aver ucciso il Caped Crusader. In quanto criminali più ricercati della città, questa banda di disadattati rinnegati dovrà lottare per riabilitare il proprio nome.

Tra i personaggi già annunciati, infine, figurano la figlia del Joker e la prima Robin donna dei fumetti oltre a Mischa Collins (Supernatural) nei panni di Harvey Dent. Gotham Knights arriverà sulla CW nel 2023. Ancora nessuna info sulla messa in onda in Italia.

Il trailer non è stato accolto positivamente dai fan in rete che ne hanno criticato le atmosfere bizzarre e una rappresentazione di Batman non particolarmente entusiasmante. Il personaggio di Turner Hayes, ricordiamo, è stato creato appositamente per la serie TV in questione.

Pur essendo scritto dagli showrunner di Batwoman, Gotham Knights non avrà alcun legame con la serie in questione nè con l’omonimo videogame targato Warner Bros. Montreal.

Nonostante la cancellazione di diversi show legati all’Arrowverse, su tutti Batwoman e Legends of Tomorrow, la CW sembrerebbe voler continuare con progetti tratti dai fumetti della DC. Ovviamente non si sono placate le voci di una possibile vendita del network a seguito della fusione tra Warner e Discovery.