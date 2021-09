Marvel e Disney+ hanno diffuso il trailer di Hawkeye. Stiamo ovviamente parlano della serie TV originale che, come precedentemente riportatovi, debutterà sulla piattaforma streaming il prossimo 24 novembre.

Il trailer di Hawkeye: debutta Kate Bishop

Hawkeye, sarà diretta da Johnathan Igla, e vedrà Jeremy Renner tornare nei panni di Clint Barton a cui si aggiungeranno Hailee Steinfeld/Kate Bishop, Vera Farmiga/Eleanor Bishop, la madre di Kate, Tony Dalton/Jack Duquesne, mentore di Barton e Alaqua Cox/Maya Lopez, conosciuta anche come Echo, eroina nativa americana sorda che può replicare alla perfezione qualsiasi movimento veda. Dovrebbe fare anche il suo ritorno Florence Pugh, la Yelena Belova che abbiamo conosciuto in Black Widow.

A quanto pare, la serie tv dovrebbe prendere ispirazione dal ciclo di storie di Matt Fraction e David Aja, di recente ristampato da Panini Marvel in un omnibus che trovate su Amazon. In attesa di avere qualche dettaglio in più sulla trama scoprite dove potrebbe collocarsi la serie nella continuity del Marvel Cinematic Universe.

I fan sono ansiosi di vedere la Steinfeld nel ruolo di Bishop anche perché ha più volte dichiarato la sua passione per i fumetti:

Per quanto riguarda i fumetti, avere questo mondo di informazioni infinite è stupendo. Ho sempre amato i fumetti. Sono sempre stata una persona che ha amato le arti visive e un libro grande con qualcosa di più di 200-250 pagine mi ha sempre intimidito, quindi i fumetti sono sempre stati qualcosa a cui sono stata attratta. Per questo motivo mi sono sempre divertita a leggerli, a esaminarli e a scoprire gli elementi di Kate Bishop che daranno vita allo show.

Il produttore della Marvel Trinh Tran ha anticipato in precedenza che i fan possono aspettarsi un’esperienza in stile film da tutti gli spettacoli Disney+, compreso Hawkeye: