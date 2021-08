Il trailer di He-Man and The Masters Of The Universe, la serie reboot di Netflix

Netflix ha diffuso il trailer di He-Man and The Masters Of The Universe. Si tratta della serie reboot, indirizzata ad un pubblico pre-adolescenziale, completamente realizzata in CGI che debutterà sulla piattaforma streaming il prossimo 16 settembre. La serie si unisce così a Masters of the Universe: Revelation (recuperate la nostra recensione), sequel della serie animata storica degli anni ’80 realizzato da Kevin Smith.

Primi dettagli e trailer di He-Man and The Masters Of The Universe, la serie reboot di Netflix

He-Man and the Masters Of The Universe sarà prodotta da Mattel Television con Adam Bonnett (Descendants), Christopher Keenan (Justice League, Batman Beyond) e Rob David (Masters of the Universe: Revelation, Teenage Mutant Ninja Turtles) nel ruolo di produttori esecutivi. Bryan Q. Miller (Smallville) sarà invece lo showrunner della serie. La serie è stata realizzata da realizzata in CGI da House of Cool (Kid Cosmic, Kipo and the Age of Wonderbeasts) e CGCG (Trollhunters).

Come è facilmente riscontrabile si tratta di un radicale cambio di look per il franchise,

Questa la prima sinossi:

Sul Pianeta Eternia, un giovane principe smarrito scopre il potere di Grayskull trasformandosi in He-Man, il Dominatore dell’Universo! L’iconica battaglia fra He-Man e Skeletor si rinnova raggiungendo nuove vette mentre l’eroe e la sua nemesi mettono insieme nuovi e potenti alleati. Una nuova generazione di eroi sta per combattere per il nostro destino. Alla fine, chi diventerà il Dominatore dell’Universo?

Mentre questo infine è il trailer:

Fred Soulie, Senior Vice President of Content Distribution and Business Development di Mattel, ha dichiarato:

Masters of the Universe è uno dei franchise più iconici e famosi a livello globale grazie ai 30 anni di storia e alla sua fan base estremamente appassionata. Tutto il team di Mattel è entusiasta di poter reintrodurre il mondo di He-Man ad una nuova generazione di spettatori e fan insieme al talentuoso team di Netflix che ha reimmaginato questi classici personaggi di modo che potessero catturare l’attenzione dei più giovani e incuriosire i fan storici.

