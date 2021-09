Marvel ha pubblicato un trailer video per Inferno, nuovo capitolo della gestione di Jonathan Hickman di tutte le testate legate agli X-Men. Particolare rilievo in questo evento sembrerebbe essere riservato al personaggio di Mystica, figura piuttosto ambigua che negli anni è stata una dei più acerrimi nemici dei mutanti di Charles Xavier.

Marvel pubblica il trailer di Inferno, il nuovo arco narrativo degli X-Men

Nel trailer pubblicato da Marvel, il nuovo evento mutante Inferno promette di riunire Mystica a Destiny, una mutante i cui poteri le permettono di vedere il futuro. Le due donne hanno militato insieme nella Confraternita dei Mutanti Malvagia, un gruppo di dotati di poteri che negli anni ’80 più volte si scontrò con gli X-Men riuniti da Charles Xavier. Secondo quanto rivelato da Marvel su Inferno, questa ritrovata alleanza tra Mystica e Destiny porterà squilibrio nella nazione mutante di Krakoa, svelando segreti a lungo custoditi e rompendo legami finora indissolubili, compromettendo forse per sempre il futuro degli X-Men.

A lavorare insieme a Jonathan Hickman è stato chiamato un team di più disegnatori, a partire dal nostro Valerio Schiti, artista romano che ha già avuto modo di lavorare sul mondo mutante in S.W.O.R.D. scritta Al Ewing, insieme al quale ha realizzato anche l’evento Empyre, scritto a quattro mani da Ewing e Brian Michael Bendis.

Panini Marvel ha già pubblicato in un volume unico il ciclo House of X/Powers of X e il primo arco narrativo della testata principale degli X-Men, X-Men di Jonathan Hickman 1 – Pax Krakoa, che trovate disponibili su Amazon.it

Quella che segue è la sinossi ufficiale di Inferno pubblicata da Marvel. L’evento segnerà anche la fine del progetto di Jonathan Hickman, che qualche settimana fa ha comunicato il suo abbandono alla direzione delle testate mutanti, in vista del suo prossimo grande progetto per Marvel.

“INIZIA QUI IL CULMINE DEGLI X-MEN DI JONATHAN HICKMAN! “Ci sarà un’isola – non la prima, ma l’ultima…”. Promesse sono state strette e infrante. I governanti di Krakoa hanno giocato un gioco pericoloso con una donna pericolosa, e ora stanno per scoprire come questo gli si ritorcerà contro. La mente dietro gli X-Men, Jonathan Hickman, porta a compimento i suoi progetti, insieme ad un gruppo di disegnatori incredibili, a partire da Valerio Schiti… Mentre una donna mantiene il suo proposito di radere al suolo la nazione di Krakoa”.

Il primo dei quattro numeri di Inferno uscirà nelle fumetterie americana Mercoledì 29 Settembre, portando fuoco fiamme nel mondo dei mutanti Marvel.