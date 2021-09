DC e Warner Bros. hanno diffuso il primo trailer di Injustice, il film animato ispirato alla omonima serie di videogiochi (acquista Injustice 2: Legendary Edition per Xbox One su Amazon) di successo di NetherRealm Studios e più precisamente al primo Injustice: Gods Among Us ed alla successiva serie a fumetti scritta da Tom King intitolata Injustice: Gods Among Us: Year One.

Injustice uscirà in4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray ed in digital download il prossimo 19 ottobre 2021. Per il momento non si hanno notizie di una uscita con doppiaggio in italiano.

Il trailer di Injustice, il prossimo film animato DC

Injustice è ambientato in un univero alternativo in cui Batman riunisce un gruppo di supereroi per fermare un Superman fuori controllo dopo che il Joker lo ha ucciso Lois Lane. Il film è prodotto dal regista e sceneggiatore Rick Morales (Mortal Kombat Legends), Sam Register, Jim Krieg (Batman: Gotham by Gaslight) e Alyessa Ornelas (Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge). La regia è di Matt Peters (Justice League Dark: Apokolips War) mentre la sceneggiatura è di Ernie Altbacker (Batman: Hush).

Eccovi il trailer:

Injustice: le voci

Il cast vocale di Injustice è composto Justin Hartley come Superman e Anson Mount nei panni di Batman. Laura Bailey come Lois Lane e Rama Kushna, Zach Callison nei panni di Damian e Jimmy Olsen, Brian T. Delaney sarà l’interprete vocale di Lanterna Verde e Brandon Michael Hall quello di Cyborg. Continuando troviamo Edwin Hodge come Mr. Terrific e Killer Croc, Oliver Hudson nei panni di Plastic Man, Gillian Jacobs in quelli di Harley Quinn e Yuri Lowenthal sarà l’interprete vocale di Mirror Master, Flash e Shazam.

Troveremo anche Derek Phillips come Nightwing e Aquaman, Kevin Pollak come Joker e Jonathan Kent, Anika Noni Rose nei panni di Catwoman, Reid Scott in quelli di Freccia Verde e Victor Zsasz, Faran Tahir sarà Ra’s al Ghul, Fred Tatasciore invece Captain Atom, Janet Varney sarà Wonder Woman e infine Andrew Morgado sarà l’interprete vocale di Mirror Master.