I questi giorni è stato finalmente pubblicato il primissimo trailer di Naked Peak: Climb The Mountains of Madness, il nuovo anime apertamente ispirato a Le Montagne della Follia di H.P. Lovecraft. Il video, attualmente disponibile su You Tube, si concentra specificamente sul primo episodio della serie, anticipando alcune sue dinamiche sia in termini narrativi che concettuali. I fan del noto scrittore saranno ben lieti di questa pubblicazione (se interessati a recuperare il libro di Lovecraft lo trovate su Amazon).

Naked Peak

Naked Peak: pubblicato il primo trailer dell’anime ispirato a Le Montagne della Follia di Lovecraft

In base a quello che sappiamo fino ad ora Naked Peak ha trovato la strada verso la serializzazione grazie a una campagna di crowfounding che ha coinvolto circa 12 mila finanziatori, raccogliendo oltre un milione di dollari. Prodotto da Forest Limit LC e THINKR Co, il primo episodio dell’anime, diretto da Yūsaku Kumagai, s’ispira direttamente a Mountain of Madness, un insieme di giochi da tavolo che trae la propria ispirazione dal racconto di Lovecraft.

Nel progetto sono coinvolti anche nomi noti dell’animazione giapponese, come Senbon Umishima e Ryu Ōyama che hanno lavorato al design dei personaggi e delle creature con ci si dovrà confrontare lungo il viaggio. Yasutada Kato, invece, ha lavorato come direttore artistico e Chiemi Kurosaki come direttore dell’animazione, gestendo la qualità generale riscontrabile anche da questo trailer. Madurashi si è occupato della storia, sviluppandola partendo dalle basi che conosciamo fino a renderla a sé stante (lavorando anche come produttore esecutivo).

Di seguito trovate la sinossi ufficiale di Naked Peak:

Un volo verso l’Antartide si trasforma in una frenetica missione di salvataggio dopo che un aereo scompare misteriosamente. Gli sforzi per localizzare i passeggeri scomparsi, portano i soccorritori a scoprire che la rotta dell’aereo è stata impostata su una catena montuosa mai vista prima, la più grande della Terra.

Dal trailer, di oltre 4 minuti, possiamo quindi cominciare a farci un’idea di questa storia e degli sviluppi che abbracceranno i vari protagonisti dall’inizio. Il video, inoltre, ci offre anche un assaggio della qualità generale in termini formali, anticipando tutto l’impegno che il team ha impiegato lato animazione.