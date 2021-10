Pur anticipato da una manciata di clip, arriva direttamente dal DC FanDome 2021 il primo trailer di Peacemaker. Stiamo ovviamente parlando della miniserie spin-off di The Suicide Squad – Missione Suicida (acquistatelo nella versione Steelbook 4K Ultra HD su Amazon) che vedrà ritornare James Gunn nell’Universo DC e John Cena invece nei panni di Christopher Smith/Peacemaker.

Il trailer di Peacemaker dal DC FanDome 2021

Peacemaker debutterà il prossimo 16 gennaio su HBO Max con i primi 3 episodi sugli 8 totali. La narrazione riprenderà esattamente da dove si era interrotta nella scena dopo i titoli di cosa di The Suicide Squad – Missione Suicida esplorando le conseguenze, ma non solo, della missione a Corto Maltese. John Cena ha dimostrato un grande attaccamento al suo Peacemaker, tanto da presentarsi in diverse occasioni, tra presentazioni e talk show, vestito con il suo costume di scena.

James Gunn ha scritto tutti gli 8 episodi della serie che comprende nel cast cast anche Chris Conrad (Adrian Chase/Vigilante), Danielle Brooks (Leota Adebayo), Robert Patrick (Auggie Smith), Jennifer Holland (Emilia Harcourt), Steve Agee (John Economos).

Eccovi il trailer di Peacemaker:

A proposito di Peacemaker

Peacemaker, interpretato da John Cena, venne creato nel 1966 da Joe Gill e Pat Boyette per Charlton Comics, per poi entrare nell’universo DC dopo l’acquisizione della casa editrice da parte di DC Comics. Christopher Smith è un uomo che crede alla pace ad ogni costo e non importa quante persone dovrà uccidere pur di ottenere questo risultato.

La possibilità di realizzare una serie sul personaggio è stata data a Gunn dal produttore della pellicola, Peter Safran, e dal presidente della DC Films, Walter Hamada, che hanno raggiunto il regista durante le riprese di The Suicide Squad – Missione Suicida, chiedendogli di individuare un personaggio in particolare che avrebbe potuto approfondire in uno spin-off televisivo. La scelta è così ricaduta su Peacemaker, in quanto Gunn ha ritenuto potesse essere un personaggio che potrebbe essere sviluppato in più stagioni.