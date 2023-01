Il trailer di Sailor Moon Cosmos è stato pubblicato di recente sul sito ufficiale della serie e rivela diverse informazioni interessanti sul nuovo film di animazione in due parti che adatterà l’arco narrativo finale incentrato su Shadow Galactica del manga originale di Sailor Moon, scritto e illustrato da Naoko Takeuchi.

Questo video promozionale per i film martedì rivela agli appassionati la data di uscita di entrambe le parti che andranno a comporre la storia del film per intero. Inoltre, il video presenta anche ufficialmente il cast di doppiatrici che presteranno le proprie voci ai tre membri che compongono le Sailor Starlights.

Il trailer di Sailor Moon Cosmos rivela cast e data di uscita del film

Per quanto riguarda le doppiatrici delle Sailor Starlights, sono state presentate con l’immagine promozionale che potete trovare qui in basso:

Saori Hayami (in alto a sinistra nell’immagine sopra) interpreta Taiki Kō/Sailor Star Maker (in basso a sinistra). Marina Inoue (in alto al centro) interpreta Seiya Kō/Sailor Star Fighter (in basso al centro). Ayane Sakura (in alto a destra) interpreta Yaten Kō (in basso a destra). Inoltre, alcuni doppiatori faranno il loro ritorno nel film animato in due parti Sailor Cosmos:

Tomoya Takahashi (KILL la KILL) è il regista di entrambi i film, che sono prodotti da Toei Animation.

Kazuyuki Fudeyasu (tutte e sei le parti delle Bizzarre Avventure di JoJo) sta scrivendo le sceneggiature.

Kazuko Tadano, il character designer dell’anime originale di Sailor Moon, ha lo stesso ruolo nel film.

Yasuharu Takanashi (Naruto Shippūden) sta tornando per comporre la colonna sonora.

Yumiko Soraga è il direttore artistico del film.

Trovate infine il nuovo trailer di Sailor Moon Cosmos qui in basso:

La prima parte di Sailor Moon Cosmos verrà proiettata nei cinema Giapponesi il 9 giugno, e la seconda il 30 giugno di quest’anno.