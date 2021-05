Il trailer di Spider-Man: No Way Home uscirà questa settimana?

Dopo mesi di speculazioni e voci, l’attesa per Spider-Man: No Way Home, terzo capitolo della trilogia con Tom Holland, inizia a farsi sempre più insistente, ma potrebbe essere addolcita con la diffusione del trailer ufficiale.

Secondo lo scooper Skyler Shuler, che in passato si è dimostrato attendibile su altri fronti, una prima occhiata al film dovrebbe arrivare questa settimana. Gli occhi dei fan sono tutti puntati sulla giornata di domani, perfetta occasione per celebrare alla grande il compleanno di Tom Holland.

A questo bisogna aggiungere il fatto che gli account social del film hanno iniziato a cambiare le immagini promozionali, segno che qualcosa stia davvero per arrivare. Il primo trailer di Shang-Chi, per esempio, è stato diffuso proprio in occasione del compleanno del protagonista Simu Liu.

Il trailer di Spider-Man: No Way Home uscirà a breve?

Assieme a Tom Holland, in No Way Home tornerà il cast di personaggi dei primi due film, ovvero Zendaya, Jacob Batalon e Marisa Tomei. Ancora nessuna conferma sulla presunta presenza di Andrew Garfield e Tobey Maguire, nuovamente nei panni delle rispettive iterazioni di Spider-Man, ma le recenti dichiarazioni dell’executive di Sony Pictures hanno acceso un lume di speranza.

No Way Home rappresenterà infatti il tassello iniziale per la fusione tra i mondi Sony e Marvel con l’obbiettivo ben preciso di creare un universo condiviso. Ciò significa che in futuro anche progetti come Venom e quello annunciato di recente su Kraven il Cacciatore possano in qualche modo essere legati allo Spidey di Holland.

Secondo alcune indiscrezioni, il titolo scelto farebbe riferimento all’impossibilità dei villain di tornare nei rispettivi universi di provenienza. Oltre al già confermato ritorno di Alfred Molina nei panni di Doctor Octopus, dovrebbe esserci anche quello di Willem Dafoe nei panni di Green Goblin, che andrebbe dunque a guidare la formazione dei Sinistri Sei.

Il terzo capitolo di Spider-Man uscirà nelle sale americane il 17 dicembre. A dirigerlo ci penserà ancora una volta Jon Watts, regista dei precedenti capitoli e scelto dalla Marvel per girare anche l’atteso reboot dedicato ai Fantastici Quattro.

In attesa del primo trailer di No Way Home, potete recuperare Homecoming e Far From Home nel box-set da collezione in Blu-Ray. Lo trovate, a un prezzo accessibile, seguendo questo link.