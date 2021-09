Netflix ha finalmente svelato il trailer di Super Ladri (Supercrooks), l’adattamento anime prodotto dallo studio d’animazione BONES della serie a fumetti pubblicata per la prima volta negli USA dalla Marvel sotto l’imprint Icon.

Super Ladri uscirà sulla piattaforma di streaming il 25 novembre.

Il trailer di Super Ladri: la serie animata Netflix dal fumetto di Mark Millar

Super Ladri è prodotto dal rinomato Studio BONES, noto per My Hero Academia, Bungo Stray Dogs, Fullmetal Alchemist.

Questa la key visual:

Lo staff vede Motonobu Hori (Carole & Tuesday) alla regia, Dai Sato (Eureka Seven, Cowboy Bebop, Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) alla sceneggiatura, Takafumi Mitani (Carole & Tuesday, Blood Blockade Battlefront) al character design e Stanislas Brunet (Bodacious Space Pirates, Macross Delta) al concept design.

Qui sotto potete vedere il trailer ufficiale:

Super Ladri: il fumetto

Super Ladri è una miniserie a fumetti creata da Mark Millar e Leinil Yu e distribuita dalla casa editrice statunitense Marvel Comics nel 2012 tramite l’etichetta Icon Comics. In Italia è edita da Panini Comics:

Un’ultima rapina. È quello che dicono tutti, giusto? Solo un ultimo colpo, e tutti possono ritirarsi e dedicarsi alla pesca. Il fatto è che le prigioni sono piene di supercriminali che hanno pensato la stessa cosa e sono stati arrestati. Ma Heat è nei guai. Ha accumulato il tipo di debito di gioco che – se non può ripagarlo in contanti – sarà pagato col sangue. Nessuno vuole vedere il supercrook più amato di tutti i tempi rovinato dalla mafia – specialmente il suo più grande fan, Johnny Bolt. E Johnny ha un piano per aiutare gli Heat e rendere tutti i suoi amici disgustosamente ricchi allo stesso tempo. Sfortunatamente per le reclute di Johnny, devono andare in Spagna e derubare alla cieca il più famoso supercattivo del mondo. Ed è qui che le cose si complicano.

