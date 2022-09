Netflix ha svelato il trailer della Parte 1 di The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh ( Nanatsu no Taizai: Ensa no Edinburgh ), il nuovo film animato ispirato al manga The Seven Deadly Sins scritto e disegnato da Nakaba Suzuki in uscita per la piattaforma streaming on-demand a dicembre 2022.

The Seven Deadly Sins – Parte 1: key visual e trailer del film animato Grudge of Edinburgh

Il progetto cinematografico in due parti vanterà una storia originale scritta da Nakaba Suzuki in persona e sarà incentrato sul figlio di Meliodas, Tristan.

Di seguito la key visual promozionale:

In merito allo staff, Bob Shirahata dirige il progetto con la supervisione di Noriyuki Abe. Rintarou Ikeda scrive la sceneggiatura, Alfred Imageworks e Marvy Jack si occupano delle animazioni. Kohta Yamamoto e Hiroyuki Sawano, invece, compongono le musiche.

Adesso veniamo al trailer pubblicato da Netflix mediante il canale ufficiale YouTube:

The Seven Deadly Sins: manga e anime

The Seven Deadly Sins – Nanatsu no taizai (I Sette Peccati Capitali) è scritto e disegnato da Nakaba Suzuki, serializzato su Weekly Shonen Magazine di Kōdansha dal 10 ottobre 2012 e concluso con il numero 41 lo scorso maggio. In Italia la serie è pubblicata dalla Star Comics e potete recuperarla su Amazon.

Il manga ha ispirato una serie anime giunto alla quarta stagione e trasmesso su Netflix. La quarta stagione, The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement (Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan), ha fatto il suo debutto lo scorso 6 gennaio in Giappone.

Del franchise fanno parte anche due film anime, il primo intitolato The Seven Deadly Sins the Movie: Prisoners of the Sky uscito in Giappone nell’agosto 2018 e il secondo The Seven Deadly Sins: Cursed by Light uscito, sempre in Giappone, il 2 luglio 2021.

È disponibile in Italia sempre per Star Comics, inoltre, il sequel della serie principale, ovvero Four Knights of the Apocalypse. La stessa nuova serie avrà diritto ad un adattamento anime (qui i dettagli).