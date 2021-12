La seconda stagione di The Witcher, di otto episodi, si è conclusa con un finale esplosivo, ma non è stata l’unica sorpresa che la serie ha riservato ai fan. Ebbene, non si dovrà aspettare altri due anni per avere un altro assaggio del Continente: dopo i titoli di coda, è stato mostrato il trailer di The Witcher: Blood Origin, che arriverà su Netflix nel 2022.

Il trailer di The Witcher: Blood Origin, la serie TV prequel con Michelle Yeoh

Blood Origin , che ha subito diverse pause di produzione a causa del COVID-19, è uno spin-off ambientato in un mondo elfico 1.200 anni prima degli eventi narrati nella serie principale e rivelerà le origini del primo strigo, ovvero del primo witcher. Alla fine dell’episodio finale, intitolato Famiglia, viene riprodotto infatti un teaser clip che offre ai fan una prima occhiata del trio protagonista della nuovissima serie: Michelle Yeoh nei panni di Scían, Laurence O’Fuarain nei panni di Fjall e Sophia Brown nei panni di Éile.



Eccovi il trailer di The Witcher: Blood Origin:

Nel teaser, il trio è al centro di un viaggio in mezzo alla natura selvaggia: qui combattono contro diversi gruppi di soldati e, a un certo punto, i tre arrivano anche a combattersi l’uno contro l’altra. The Witcher: Blood Origin racconterà ” una storia persa nel tempo: la creazione del primo prototipo di Witcher e gli eventi che portano alla ‘Congiunzione delle Sfere’, quando i mondi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi per diventare uno solo”.

A guidare il cast c’è Sophia Brown nei panni di Éile:

Éile è una guerriera d’élite con la voce di una dea. Ha lasciato il suo clan e la posizione di guardiana della Regina per seguire il suo cuore come musicista nomade. Una grande resa dei conti nel continente la costringe a riprendere la spada lungo la sua ricerca di vendetta e redenzione.



Al fianco di Brown ci sarà la leggendaria Michelle Yeoh:

Scian è una letale combattente e anche l’ultima discendente di una tribù nomade di elfi spadaccini. E’ alla ricerca di una spada che è stata loro sottratta.

A completare il cast principale c’è Laurence O’Fuarain (Vikings) che interpreterà un guerriero di nome Fjall:

Fjall è un elfo che aveva giurato di proteggere un re e ora è in cerca di vendetta.

Blood Origin è il secondo progetto prequel legato a The Witcher: ricordiamo che l’anno scorso è uscito un film animato, Nightmare of the Wolf , che racconta la storia di Vesemir, il witcher che diventerà poi il mentore di Geralt.