Vi avevamo annunciato che L’assistente di volo, la serie firmata da Steve Yockey (Supernatural) per HBO Max e tratta dall’omonimo romanzo bestseller di Chris Bohjalian (recuperatelo su Amazon mentre leggete la nostra recensione della prima stagione a questo articolo), che racconta in otto episodi la storia di come un’intera vita possa cambiare in una sola notte, iniziata nel migliore dei modi e finita in tragedia, era già rinnovata per una seconda stagione. Ora, è stato finalmente pubblicato il trailer della seconda stagione de L’assistente di volo che potremo vedere dal 9 maggio su Sky Serie e in streaming su NOW. Disponibile anche on demand.

Il trailer e la sinossi della seconda stagione de L’assistente di volo

La seconda stagione vede di nuovo Kaley Cuoco, star di The Big Bang Theory, produttrice e protagonista al fianco di Michiel Huisman (Il Trono di Spade) nel ruolo di Alex Sokolov, Zosia Mamet (Girls) che interpreta Annie Mouradian la migliore amica della protagonista mentre Michelle Gomez (Le terrificanti avventure di Sabrina) è Miranda Croft. Rosie Perez e Griffin Matthews sono Megan Brisco e Shane Evans, amici e colleghi di Cassie invischiati nei servizi segreti; Yasha Jackson è Jada Harris, altra loro collega; Deniz Akdeniz è Max, il fidanzato di Annie. Questi torneranno per la seconda stagione insieme a Sharon Stone nei panni di Lisa Bowden, la madre di Cassie e alle new-entry Mo McRae (Benjamin Barry), Callie Hernandez (Gabrielle Diaz), Joseph Julian Soria (Esteban Diaz), Cheryl Hines (Dot Karlson), Mae Martin (Grace St. James) e Santiago Cabrera (Marco).

Questa la sinossi della seconda stagione:

Dopo gli eventi della prima stagione, Cassie, finalmente sobria (e intenzionata a rimanerlo, con non poche difficoltà) si gode la vita a Los Angeles. Fa ancora il suo amato lavoro, l’assistente di volo, ma ora è anche ufficialmente (seppur segretamente) un asset della CIA, per la quale raccoglie preziose informazioni su certi passeggeri degni di nota. Un giorno, però, assiste inavvertitamente a un omicidio, trovandosi coinvolta in un intrigo internazionale. Riuscirà Cassie a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle, a restare viva e, soprattutto, a restare sobria?

Qui sotto potete guardare il trailer: