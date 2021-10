Il trailer italiano di Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Dopo le prime immagini, teaser e informazioni diffuse con il contagocce, Sony Pictures ha diffuso il primo trailer di Resident Evil: Welcome to Raccoon City. Oltre ai primi fotogrammi del film, la novità riguarda la sua uscita che rimane sì fissata al 24 novembre ovviamente al cinema. Per il momento non è stato ancora confermata la data uscita italiana.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City è scritto e diretto da Johannes Roberts, nel cast Avan Jogia (Leon S. Kennedy) e Kaya Scodelario (Claire Redfield), Tom Hopper sarà Albert Wesker, Nathan Dales (Brad Vickers), Hannah John-Kamen sarà Jill Valentine, Robbie Amell (Chris Redfield) e infine il veterano Neal McDonough sarà il Dr. William Birkin.

Il trailer di Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Ecco la sinossi:

Un ritorno alle origini del celebre franchise RESIDENT EVIL. Il regista e fan della saga Johannes Roberts riapre i giochi per un’intera e nuova generazione di appassionati. In RESIDENT EVIL: WELCOME TO RACCOON CITY, quella che un tempo era la sede del colosso farmaceutico Umbrella Corporation, Raccoon City, è ora una città morente del Midwest. L’esodo della compagnia ha trasformato la città in una landa desolata con un grande male che si annida sotto la superficie. Quando questo male viene liberato, un gruppo di sopravvissuti dovrà collaborare per scoprire la verità dietro la Umbrella Corporation e restare in vita.

Questo invece il trailer:

Resident Evil: Welcome to Raccoon City, film fedele al videogioco?

In alcune dichiarazioni diffuse qualche mese fa, il regista Johannes Roberts aveva sottolineato le differenze sostanziali tra il nuovo film e la saga con Milla Jovovich diretta da Paul W. Anderson. Il cineasta ha dichiarato infatto che Welcome to Raccoon City non ha davvero nulla a che vedere con gli altri. Si è trattato di ritornare ai videogame e dare forma a un film che fosse più un horror che una semplice pellicola d’azione. Roberts ha anche reso noto che il remake del videogioco Resident Evil 2 è stata la sua principale fonte di ispirazione, visto che l’idea alla base del reboot è stata proprio quella di catturare quel tipo d’atmosfera carica di tensione vista nel videogame uscito nel 2019.

Il regista ha infine spiegato che in Resident Evil: Welcome to Raccoon City non ci saranno elementi tecnologici negli scenari che faranno da sfondo alle vicende di questo film, una Raccoon City che sarà infatti estremamente simile a una città fantasma dimenticato dal resto del mondo. Insomma, l’idea sembra essere quella di tornare alle radici dell’horror, realizzando un film prima di tutto dotato di una grande atmosfera e non di un’azione senza sosta come visto nella serie di film diretta da Anderson.

