Il trailer ufficiale dell’adattamento live-action di Noise

Qualche tempo fa vi avevamo annunciato l’inizio delle riprese dell’adattamento live-action del manga Noise di Tetsuya Tsutsui. Ora, il sito ufficiale, ha finalmente pubblicato il primo trailer.

Noise: il trailer ufficiale e il cast

La doppiatrice Miyuki Sawashiro è la voce narrante nel trailer e dà qualche informazione sulla trama del film, in particolare sull’omicidio dicendo con una voce cantilenante: “Chi potrebbe essere il rumore (traditore)? Espelliamoli da quest’isola.”

Il film ha come protagonisti Tatsuya Fujiwara nel ruolo di Keita Izumi e Ken’ichi Matsuyama come Jun Tanabe. I due attori hanno già recitato nei film live-action di Death Note. Ryunosuke Kamiki interpreta Shinichirō Moriya, un poliziotto alle prime armi nell’isola remota del film. Haru Kuroki interpreta Kana Izumi, la moglie di Keita. Masatoshi Nagase è Tsutomu Hatakeyama, un abile detective della polizia che segue Keita e gli altri.

Altri membri del cast includono:

Ayumi Itō nel ruolo di Chihiro Aoki, la partner detective di Hatakeyama, Yoshi Sakō nel ruolo di Shōichi Yokota, figlio di un contadino, Takaya Sakoda è Jirō Noge, l’aiutante del sindaco della città, Kazuki Namioka è Yoshiaki Sakai, un membro dell’ufficio di rivitalizzazione della città, Akira Emoto è Shōkichi Yokota, un contadino vicino a Keita e Jun, personaggio chiave della storia, Kimiko Yo nel ruolo di Hanae Shōji, il sindaco dell’isola di Shishigari che pensa costantemente a come far rivivere la città, Susumu Terajima è Masa Okazaki, l’anziano di Shinichirō nella polizia locale, Mayu Tsuruta è Hitomi Moriya, la madre di Shinichirō.

Ryūichi Hiroki dirige il film e Shō Kataoka scrive la sceneggiatura. Yoshihide Ōtomo sta componendo la musica.

Questa la key visual:

Qui sotto potete guardare il trailer:

Noise: il manga

Tetsuya Tsutsui ha iniziato la serializzazione di Noise sulle pagine della rivista Grand Jump edita da Shueisha dal 6 dicembre 2017 al 22 gennaio 2020. I 23 capitoli dell’opera sono stati in seguito raccolti in tre volumi.

Il manga è un thriller ambientato in una città rurale di caccia che ha sofferto di una costante diminuzione della popolazione a causa dell’invecchiamento e della migrazione nel corso degli anni.

In Italia Noise (recuperatelo su Amazon!) è stato pubblicato dalla casa editrice J-POP, come le altre opere dell’autore, Manhole, Prophecy, Poison City e Duds Hunt, Reset, sia in cofanetto sia in volumi singoli.