Il 4 febbraio esordirà su Amazon Prime Video Jack Reacher, la serie televisiva adattamento dei romanzi di Lee Child su cui Amazon Studios ha acquisito i diritti lo scorso luglio e da cui sono già stati tratti due film con protagonista Tom Cruise, Jack Reacher – La prova decisiva (potete acquistare il romanzo su Amazon) e Jack Reacher: Punto di non ritorno (cliccate qui per acquistare il libro). La serie, sviluppata da Nick Santora (Scorpion), vede come protagonista Alan Ritchson, interprete dell’eroe Hawk nella serie Titans. Ora, Amazon Prime ha condiviso il primo trailer ufficiale della serie.

Il trailer ufficiale di Jack Reacher, la serie Amazon Prime Video

Il trailer ci mostra il Jack Reacher di Lee Child, un ex poliziotto militare altamente addestrato che vaga per le piccole città, provando ad essere un eroe, con il chiaro dispiacere di alcuni agenti delle forze dell’ordine e l’apparente gioia di altri, come il Roscoe Conklin di Willa Fitzgerald, che appare per tutto il trailer come un complice volontario del vigilantismo di Reacher:

Jack Reacher: a proposito della serie

Oltre ad Alan Ritchson, il cast include Willa Fitzgerald, Malcolm Goodwin, Kristin Kreuk, Chris Webster, Harvey Guillén, Maxwell Jenkins, Currie Graham, Marc Bendavid e Matthew Marsden.

A sviluppare la serie abbiamo Nick Santora (Scorpion, Prison Break) che sarà anche showrunner, produttore esecutivo insieme a Christopher McQuarrie (Mission: Impossible) e sceneggiatore della prima stagione che dovrebbe adattare, almeno secondo quanto trapelato, il primo romanzo della serie intitolato Killing Floor (Zona Pericolosa nella versione italiana).

Questa la trama: