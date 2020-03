Il Trono di Spade: un canale dedicato su Sky Atlantic

Il Trono di Spade sta tornando.

Non si tratta però di una nuova stagione o di uno dei tanto vociferati spin-off della serie ispirata dalla serie di romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R.R. Martin bensì un canale dedicato on demand di Sky Atlantic che dal 26 marzo riproporrà tutte le stagione de Il Trono di Spade.

L’annuncio è avvenuto pochi minuti tramite un simpatico post sul profilo facebook ufficiale del canale stesso.

Mentre si attende il finale dei romanzi, che lo stesso George R.R. Martin ha promesso essere diverso dal deludente per molti spettatori finale dell’ottava ed ultima stagione della serie, rimane uno dei fenomeni televisivi e pop di una intera generazione.

Ritornando ai probabili spin-off, attualmente ci sarebbe in lavorazione una serie antologica prequel con protagonista la casata nobiliare dei Targaryen.

La serie ha ottenuto vasti consensi da parte della critica e detiene nove record del mondo, tra i quali figurano quello sicuramente singolare per il programma televisivo più piratato e il simulcast di un programma televisivo drammatico più ampio, e ha vinto 59 Premi Emmy su 160 nomination totali ricevute nel corso delle sue otto stagioni diventando la serie televisiva di prima serata più riconosciuta dall’Academy of Television Arts & Sciences.

Tutto questo è sempre macchiato da un finale di stagione che ha letteralmente fatto infuriare il pubblico. Pensate che su noti aggregatori come Metacritic o Rotten Tomatoes da una media che sfora il 90% si crolla a percentuali che superano di pochissimo il 40%!

Che la possibilità di rivedere tutta la serie su Sky Atlantic possa far cambiare idea a qualcuno che non aveva gradito “in prima visione” soprattutto l’ultima stagione?

