Il Trono di Zeth ep. 04: Trese, Le Sorelle Grémillet, Captain Canuck

Nella quarta puntata de Il Trono di Zeth, un grande carico di novità, tra cui Trese, l’interessante horror filippino, Keep Your Hands Off Eizouken, Captain Canunck, Le Sorelle Grémillet e molto altro!



Menù molto ricco di manga e continuazioni di serie a fumetti piuttosto importanti per la quarta puntata de Il Trono di Zeth.