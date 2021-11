Il trono di Zeth ep. 10 – Stefano Turconi e Teresa Radice, Rigor Mortis, Quarantine Prophets

A Il Trono del Re arrivano due grandi ospiti, una delle coppie artistiche più genuine ed efficaci del panorama fumettistico italiano: Stefano Turconi e Teresa Radice. Parleremo del loro nuovo libro, Le Ragazze del Pillar Vol. 2, di arte, ispirazioni e molto altro ancora. E poi tra le recensioni la nuova edizione di Rigor Mortis di Riccardo Crosa, Quarantine Prophets, Middlewest 3, Carnage, Cyclopedia Exotica…





Come sempre un piacevolissimo incontro quello con Stefano Turconi e Teresa Radice, due autori capaci di una sinergia davvero strepitosa che scaturisce poi in libri altrettanto belli ed emozionanti come La Ragazze del Pillar.

Oltre a vedere alcune tavole originali di questo second volume scopriremo un po’ dei segreti del lavoro di Stefano Turconi e Teresa Radice, analizzando nel contempo un libro davvero eccellente che compone una saga sicuramente appassionante, pur nel suo tono delicato.

E poi ovviamente la rassegna di recensioni della settimana: